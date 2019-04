Martínez fustigó aloficialismo y vaticinó un amplio triunfo del PJ

El precandidato a diputado provincial por el Frente Juntos, Oscar Cachi Martínez, aseguró ayer que "el peronismo obtendrá un triunfo en todo el territorio santafesino", al tiempo que cuestionó al Frente Progresista (FPCyS) por su rol en la Gobernación: "No dio respuestas a los temas que preocupan a todos, como la seguridad, la salud y la educación".

Acerca de las inminentes Paso, Martínez enfatizó que, "pese al contexto de enormes dificultades económicas y sociales del país, hay expectativa porque el PJ ha respondido a la gran demanda de una mayoría de santafesinos que venía pidiendo un proyecto de unidad nacional y provincial para consolidar una alternativa a los gobiernos de Mauricio Macri, que tanto daño hizo, y del Frente Progresista (FPCyS)".

De inmediato, el precandidato posó la lupa sobre la Casa Gris: "La gestión socialista no dio respuestas a los temas que preocupan a todos los santafesinos, como la seguridad, donde Miguel Lifschitz, a pesar de no ser un mal gobernador, tiene un cero como nota. También hablamos de salud y educación".

"Hay que salir del falso garantismo que abrazó el gobierno provincial. El socialismo tiene un problema: cree que meter presos a los delincuentes es un tema de la derecha, pero no es así. Por eso, después de las Paso me gustaría debatir con (el ministro de Seguridad y precandidato a diputado provincial) Maximiliano Pullaro. Me sorprendió que Lifschitz lo anotara en una lista tras insistir con un camino que nos llevó al fracaso. Tampoco escucharon a los ciudadanos, que a los gritos pidieron un cambio de rumbo", cuestionó Martínez.

Acerca de la denuncia de presunta intencionalidad política detrás de la última ola delictiva registrada en Rosario, el dirigente advirtió: "Si es así, que metan presos a los responsables. Tienen todo el poder y la autoridad para hacerlo. Lifschitz dijo eso, pero no aportó pruebas. No obstante, esa afirmación no los inhabilita a debatir la problemática de la inseguridad".

Respecto de otros proyectos a encarar en caso de acceder a una banca en la Cámara baja, el precandidato mencionó la promoción de la educación y el trabajo, a través de un boleto educativo gratuito, y el "plan Primeros Pasos", destinado a potenciar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.

Luego alimentó las chances electorales del peronismo. "Estoy seguro de que el PJ obtendrá un triunfo en todo el territorio santafesino. Pero no se trata solamente de recuperar el poder sino de concretar un proyecto de provincia socialmente justa y políticamente federal", subrayó.

"Viene una nueva oportunidad para el justicialismo, que maduró para estar a la altura de las circunstancias. Hemos aprendido que las divisiones y las peleas nos hicieron mucho daño",concluyó Martínez.