Martín Báez quedó detenido ayer con prisión preventiva por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, en el marco de la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, como pedía la fiscalía a raíz de información según la cual el mayor de los hijos varones del ya encarcelado empresario Lázaro Báez retiró dinero de cuentas bancarias en el extranjero a pesar de estar inhibido por la Justicia para hacerlo.

"Entendemos, a esta altura, que aquellas medidas cautelares oportunamente adoptadas no fueron suficientes, ello por cuanto a la fecha se han verificado nuevos hechos que denotan actos de entorpecimiento", sostuvieron los jueces del tribunal al dar lugar al pedido del fiscal Abel Córdoba.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que la libertad del hijo mayor de Báez puede poner en peligro "el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos que se encuentran involucrados en el juicio oral y público".

Los datos en los que se había basado el fiscal para pedir la detención de Martín se originaron en la Unidad de Información Financiera (UIF), que los puso a disposición de la Justicia en agosto de 2018.

El miércoles pasado, Martín Báez se había ausentado en el reinicio de la actividad judicial del proceso por lavado de dinero que se le sigue a él, a sus tres hermanos y a su padre, entre otros.

Es más: lo hizo a pesar de contar con la notificación de que debía estar en Buenos Aires y no en Río Gallegos (Santa Cruz), donde se encontraba.

"(Martín) Estaba en conocimiento de que debió estar en la ciudad de Buenos Aires el 1º de febrero o, al menos, requerir una autorización al tribunal para prorrogar aquella autorización conferida durante enero" para viajar a territorio santacruceño, sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti.

Lo cierto es que el hijo mayor de Báez llegó ayer a la mañana a la Capital Federal y se presentó, a las 7.20, en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py, 40 minutos antes de que venciera el plazo que le había impuesto la Justicia.

En su pedido de prisión preventiva, el fiscal había señalado que "la prueba documental incorporada permite reconstruir las decisiones recientes que tomó el acusado en el plano societario y financiero que permanece oculto", lo que daría cuenta de que los embargo e inhibiciones en su contra no impidieron que realizara maniobras que atentaron contra el proceso en curso.

Movimientos

Córdoba había relatado que la UIF detectó "la existencia de efectivo y valores por la suma de 3.050.918 euros en la cuenta Nº 59.0201 del Banco CBH LTD de Bahamas y que la titularidad de la misma correspondería a la firma Eastern Shoreline Limited, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez y cuyos montos provendrían de la firma Kinski SA".

Con esa información en mano, la fiscalía a cargo de Córdoba "requirió el libramiento de exhorto internacional a la Mancomunidad de Bahamas al efecto de que proceda al congelamiento de los fondos y se remita información y documentación respaldatoria de tal cuenta", según consta en el fallo.

El fiscal resaltó, además, que se logró determinar que en las cuentas en el exterior llegó a haber 10 millones de dólares, pero que se fugaron 5.500.000 en esa moneda.

Por ese motivo, Córdoba sostuvo que "las medidas procesales que se dirigían a asegurar la permanencia del acusado en la jurisdicción, como modo de conjeturar cierto riesgo procesal, se evidencian laxas e insuficientes para evitar que atente contra el proceso penal y sus finalidades".

"El permanente y avezado manejo remoto de fondos en el exterior, instrumentado mediante sociedades y cuentas en constante transformación, con que Martín Antonio Báez ha continuado, no fue ni será evitado por la sola orden de que permanezca en determinado domicilio, por lo que se impone la necesidad de la implementación de la prisión preventiva", reclamó en su momento el fiscal.

Martín será enviado al penal de Ezeiza, donde está alojado su padre. Y lo sumarán al programa del Servicio Penitenciario Federal para presos por corrupción.

tribunales de retiro. Martín Báez (con lentes de sol) llegó temprano procedente de Santa Cruz.

Acusan a juez de cobrar una coima

Carolina Pochetti, viuda del fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz, admitió al declarar como arrepentida en la causa de los cuadernos por los sobornos en la obra pública que tiempo atrás pagó coimas a un juez para que no investigara las maniobras de lavado de dinero que tenían como protagonista a su marido. Pochetti sostuvo que hizo un pago de una suma millonaria a Luis Rodríguez, quien estuvo a cargo de investigar las maniobras de lavado de dinero de Muñoz hasta que le sacaron el expediente y pasó a manos del juez del caso de los cuadernos. La viuda del ex secretario del fallecido ex presidente Néstor Kirchner aseguró que ese pago se habría motorizado a través de su entonces abogado Miguel Angel Pló. Todavía el magistrado federal Claudio Bonadio debe decidir qué hace con esa declaración y la situación procesal de la arrepentida.