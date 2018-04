Margarita Barrientos: "Me gustaría que el Papa sea católico"

En un mano a mano con Luis Novaresio, la responsable del comedor Los Piletones opinó sobre varios temas y en un tramo de la entrevista dio su parecer sobre la figura del Papa Francisco y su negativa a venir al país.

"Yo soy una persona que cuando hablo de Dios y la Virgen me agarra una emoción. Me crié así... mi madre me hablaba de Dios y los ángeles, respetando mucho. También es importante que el Papa se meta en la política, pero me gustaría ver al cura que habla más de Dios, es importante que la gente siga creyendo en Dios", agregó.

Margarita Barrientos Papa











"Me gustaría que el Papa sea católico", dijo Margarita Barrientos anoche en el programa LNE de A24.