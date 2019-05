Marcelo Tinelli volvió a abonar la posibilidad de ser candidato a presidente

Marcelo Tinelli sigue coqueteando con la política. Y si bien no afirma nada, no solo que no lo descarta, sino que deja la puerta abierta para más adelante. De hecho hoy dio otro paso. Esta mañana anunció que iba a responder veinte preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Las consultas fueron muy surtidas y varias tuvieron que ver con sus temas personales. Otras vinculadas a San Lorenzo y la AFA, como no podía ser de otra manera. Pero los momentos en que más se explayó fue cuando lo consultaron sobre su futuro política, sobre su proyección. Y en ese punto, lejos de descartarlo, abonó la posibilidad de que sea en un futuro no muy lejano.

"¿Política para cuándo?", lo consultaron. "La política será cuando llegue el momento indicado. Yo estoy con muchísimas ganas de devolverle a la gente, con humildad y mucho trabajo, todo lo que me han dado en estos años. Tengo una vocación de servicio desde que nací", sostuvo, pero sin dar precisiones sobre el momento en que lo haría o desde dónde.

Ante la falta de claridad, hubo un seguidor que insistió con le tema y quiso conocer un poco más en profundidad sobre una posible postulación suya. Y son rodeos, le preguntó: "¿Vas a presentarte a presidente en algún momento?". "Sería algo hermoso, un sueño poder ayudar a mi país, que amo con locura. Por ahí algún día ese momento llegará. Y si no es así, trabajaré desde mi humilde lugar para ayudar a los que menos tienen, a los que están desempleados, a los que sufren la diaria, desde mi fundación", respondió.

Su discurso y su posición pública no se corre de la realidad social que atraviesa el país y de la que hace alusión muchas veces, tanto en las redes como en su programa de TV. De hecho, uno de sus últimos tuits fue dirigido al peronista Juan Schiaretti, el flamante ganador de las elecciones en Córdoba por amplio margen. "Felicitaciones a Juan Schiaretti por su histórica victoria en las elecciones en Córdoba. Los cordobeses eligen nuevamente un modelo de gobierno de crecimiento, seriedad y trabajo", lo saludó efusivamente el conductor de TV.

Hace unos días, Tinelli se había manifestado públicamente luego del ataque contra el diputado nacional de La Rioja Héctor Olivares y uno de sus asesores. Anoche finalmente murió Olivares tras un paro y luego de haber estado grave durante algunos días. Tras el ataque, el conductor le dedicó palabras alusivas en el inicio del show: "Señores, antes de empezar el programa quiero decir unas palabritas muy cortitas, pero es imposible no hacerlo en el día de hoy. Hoy es un día muy triste para todos los argentinos, el asesinato esta mañana de Miguel Yadón y las heridas que sufrió el diputado Olivares, en el Congreso. La verdad que son un golpe terrible para todos. Yo quedé conmovido desde la mañana, y creo que toda la sociedad tiene que exigir el esclarecimiento de un hecho tan aberrante, tan doloroso, fue tremendo lo de hoy".

El día que volvió a la tele, que arrancó la temporada número 30, también había tenido una visión política sobre la realidad de nuestro país: "Estos festejos se dan en un contexto difícil, en un año en que todo parece que es cuesta arriba, mucha gente puede pensar: '¿De qué nos podemos reír? No estamos para festejar…'. Y los entiendo, realmente".

Hace unos meses, Tinelli almorzó con Roberto Lavagna, un potencial candidato a presidente, que en su momento fue impulsado por el gobernador Miguel Lifschitz, y que resulta ajeno a los espacios políticos de Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Sobre el encuentro, confesó: "Tenemos coincidencias sobre la situación del país, no hablamos de nada puntual, la reunión fue muy buena". Dijo que Lavagna puede ser un buen candidato a presidente y reconoció cierta afinidad con la visión política y económica del exministro de economía. Después de eso también vinieron otras reuniones, con políticos de diferentes sectores.