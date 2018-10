Maradona se postuló como vice de Cristina

Diego Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa (equipo de la segunda división de México) sorprendió al asegurar que le gustaría ir en fórmula con Cristina Kirchner en las próximas elecciones.

"Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, que no puede llegar a fin de mes", aseguró Maradona.

También señaló que el gobierno nacional pretende detener a CFK: "Sí, tiene unas ganas... De taco. Como hay tantos oligarcas en la Argentina, se prestan a ese juego. A dejar escuela como diciendo «metimos presa a una presidenta que robó» ¿Que robó qué? El padre de (Mauricio) Macri robó más que Cristina en todo el tiempo que estuvo. Mirá que a Franco lo conozco de la época de (Carlos) Menem, cuando iba a comprar las gomas a Brasil. Y hacían el arreglo que querían ellos".

Luego arremetió contra el jefe del Estado. "Yo digo que si el país no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino. Lo que está haciendo Macri es (Fernando) De la Rúa y medio. Preguntás hoy y te dicen: «¿para qué lo voté?» Ya está, lo votaste, hermano, bancátelo. El tema será cuando venga una nueva fuerza, porque Macri no va a ganar, y empiece a descubrir todos sus chanchullos y los de su compañía", concluyó.