Maradona quiere una  fórmula presidencial con Cristina

El astro del fútbol Diego Maradona criticó al presidente argentino, Mauricio Macri, y se postuló candidato a vicepresidente de la exjefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) si finalmente decide competir en las elecciones presidenciales de 2019.

"Yo creo que este tipo (por Macri) se cree que está dirigiendo un parque de diversiones. Y hay familias que no tienen de qué reírse", cuestionó Maradona en una entrevista publicada por el diario Clarín.

Maradona, actual DT de los Dorados de Sinaloa, de la segunda división del fútbol mexicano, consideró que la situación económica de Argentina bajo la presidencia de Macri es peor que cuando el país vivió un estallido social que provocó, en 2001, la renuncia del entonces mandatario Fernando de la Rúa (1999-2001).

"Yo digo que si Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un papa argentino. Esto es De la Rúa y medio. Lo que está haciendo Macri es De la Rúa y medio", sostuvo.

10_AP_72260504__07-09-2018__0x0.jpg Vuelta. Maradona será DT en México.

Consultado sobre si Macri "quiere meter presa a Cristina" Fernández, que afronta diferentes causas judiciales desde que dejó la presidencia en 2015, Maradona respondió: "Sí, tiene unas ganas... De taco". "¿Le gustaría que Cristina se presente a las elecciones?", le preguntó un periodista, y el ex capitán y entrenador argentino contestó: "Sí. Yo iría en la fórmula (presidencial) con ella".

"A mí (el líder cubano) Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar? Nos están choreando (robando), Macri puso a todos sus amigos. No les va a entrar la plata en el cajón (ataúd)", comentó. Y agregó: "Es algo que me llena de pena. Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero la luchan, trabajan. Y, bueno, me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve".

Maradona también criticó al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien llamó "Chirolita", un muñeco animado por un ventrílocuo llamado "Mister Chasman", que fue un personaje muy popular en Argentina entre fines de los años 60 y principios de los 90. "Los americanos que quieren apoderarse de todo. Y encima les tocó Chirolita (Trump). En cualquier momento pasa un misil por acá y quedamos fritos", comentó el Pelusa.