Manes salió a criticar al PRO por la caída del presupuesto en la educación porteña

“Desde 2011 y el 2020 cayó 14 por ciento, en términos reales, fue descontada la educación”, afirmó Manes en diálogo con Radio Rivadavia y agregó que “la educación en el país es un desastre, pero la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción” .

En ese sentido, agregó que “el peso del Ministerio de Educación en el presupuesto del gobierno porteño se redujo del 23,8 por ciento al 18,5 por ciento en el mismo período”.

“En 14 años de gestión del PRO con uno de los presupuestos mas grandes de América Latina, comparable con el de San Pablo y la calidad educativa es inferior al promedio de Chile”, dijo el dirigente radical.

También opinó sobre la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo: “Ese debate no va a lo importante. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar”. Además, se lamentó porque “estamos viviendo una tragedia educativa. Hay problemas educativos gravísimos”. y remarcó: “Es fulbito para la tribuna”.

“No hay prohibición porque nunca se aprobó el lenguaje inclusivo”, sostuvo Manes y puntualizó que “la economía del S. XXI es la educación”.

“Es un debate que no va a lo importante, que es la tragedia educativa que vive el país. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar y dar el ejemplo. Así, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados de los aprendizajes”, cuestionó Manes.

Para el neurólogo, la Argentina atraviesa “problemas educativos serios” y la Ciudad de Buenos Aires no es excepción. “El gobierno de Caba seguramente instala el tema por la idea de abrir un debate político cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen el aprendizaje perdido durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa”, remarcó.

Al ser consultado por la situación que atraviesa la Argentina, el diputado nacional planteó que “es uno de los pocos países sin guerra que involuciona. Hay mucha gente que tiene trabajo y es pobre”, y agregó: “Tengo 53 años y 22 los viví en contracción económica”.

“Hay que hacer un cambio de calidad colectiva. Si no, no hay política económica ni política que sea viable”, propuso.

Con respecto a los planes sociales, Manes destacó que “la mayoría de la gente no quiere planes, quiere trabajo. Se ha llegado a un lugar donde el Estado Argentino ha tercerizado el manejo de los planes”, y siguió: “Hay que hacer una política en serio para transformar los planes en trabajo”.

Manes pidió “convertir la tristeza y frustración en esperanza es el mayor desafío del liderazgo porque es la base incluso de la economía”.

“Justamente por la falta de confianza es que el riesgo país de la Argentina es similar al de un país en guerra como Ucrania”, comparó.

Por último, planteó que “llegó el momento de pensar e imaginar un nuevo país. Hay que encarar a lo moderno, el progreso y el desarrollo del siglo XXI”.