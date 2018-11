El frente interno no parece el mejor en la Corte Suprema. Ahora, los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti le plantearon al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que en la próxima, y última de 2018, reunión de acuerdo se establezca una agenda de temas a resolver antes de que termine el año, puntualmente aquellos que vienen siendo dilatados ex profeso por el propio titular del cuerpo. Además, se manifestaron a favor de que establecer un cronograma con las fechas en que van a salir los fallos de esos expedientes (cuya resolución es relevante para la vida social e institucional del país) y que sea pública. Según trascendió, Rosenkrantz no quiere difundir esa agenda.

Los casos propuestos por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti son cuatro: el reclamo de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 con un haber inferior a la mitad del sueldo promedio. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Nora Carmen Dorado y Luis Herrero, le dio la razón a Blanco quien debería cobrar una jubilación superior en un 31 por ciento a la que le ofrece la Ansés con la Reparación Histórica.

El caso cuenta con los votos favorables de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Este fallo, si bien es aplicable sólo a Blanco, tendría impacto en más de 150 mil juicios que aún no tienen sentencia firme por las apelaciones interpuestas por Ansés. Ese expediente está demorado en la vocalía de Rosenkrantz.

Otro de los casos a incluir en la agenda para resolver antes de fin de año es la aplicación del polémico 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Cuando en la última reunión de acuerdo Lorenzetti, Maqueda y Rosatti plantearon incluir este tema, Rosenkrantz primero se opuso y luego propuso que se cambie la causa que ya se venía analizando y que el fallo se trate en la última reunión de 2018.

Maniobra dilatoria

Frente a lo que se vislumbraba como una maniobra dilatoria, los tres ministros impusieron su postura de elegir a la brevedad la causa a resolver y que no se trate en la última reunión de acuerdo a fin de evitar que Rosenkrantz o Highton se ausenten y se frustre el tratamiento del tema. La causa que ya está circulando por las vocalías es la del represor José Tadeo Luis Bettoli, condenado por tormento agravado durante la dictadura. Rosenkrantz fallaría a favor del 2x1 a represores.

El tercer tema es la causa iniciada por la Asociación de Magistrados en la que la Justicia hizo lugar al pedido de una medida cautelar para que no estén alcanzados por el impuesto a las ganancias quienes sean designados jueces a partir del 1º de enero de 2017.

El cuarto punto de la agenda propuesta por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti es la definición acerca de la validez o no de la ley de lemas en Santa Cruz. Gracias a esta norma en la última elección Alicia Kirchner fue elegida gobernadora pese a que el ahora senador de Cambiemos Eduardo Costa fue el más votado.

En la reunión de acuerdo del próximo martes los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti insistirán para que el presidente de la Corte fije esta agenda de casos a resolver antes de que termine el año.

La demora por parte de Rosenkrantz ha generado malestar entre los jueces que quieren avanzar con el tratamiento de las causas. Hasta ahora el nuevo presidente no pudo nombrar un administrador de los fondos millonarios que tiene la Corte y tampoco logró avanzar en su intención de ampliar el horario de atención de los Juzgados.

Donde sí logró imprimir celeridad es en la designación en distintos cargos a varios allegados: Rosenkrantz nombró al novio de su hija en la Dirección de Sistemas de la Corte y a un sobrino en la obra social del máximo tribunal, pero no serían los únicos. Tiene a la firma la designación, entre otros nombramientos, de la hija del titular de un importante estudio jurídico que está litigando en la Corte.