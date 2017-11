Macro presentó créditos para desarrolladores inmobiliarios

Banco Macro presentó ayer en Rosario su nueva línea de créditos destinada a financiar la construcción de desarrollos inmobiliarios bajo el sistema atado a la flamante Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Con la puesta en marcha de este nuevo instrumento crediticio desde la entidad bancaria apuestan a dinamizar aún más el mercado inmobiliario.

A partir del lanzamiento de esta línea para desarrolladores inmobiliarios, los interesados en adquirir una propiedad podrán acceder a créditos hipotecarios atados a la tasa UVA a 20 años, en lugar de los clásicos 36 meses a los que los constructores comercializaban sus emprendimientos "al pozo". De esta forma se amplia el abanico de compradores, aseguraron desde Macro.

Durante su paso por Rosario para contarle a los desarrolladores inmobiliarios y constructoras de la región en qué consiste el nuevo sistema, el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, destacó que "este producto tendrá un efecto dinamizador muy importante".

"Hace ocho meses lanzamos los préstamos hipotecarios UVA y, con el tiempo, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error en empezar por los préstamos hipotecarios y no por bancar a los desarrolladores. Si bien fue un éxito porque se lograron colocar ya 2.600 millones de pesos hoy vemos que el 80 por ciento de la gente que tiene créditos aprobados no viene a buscarlos porque no consigue propiedades. Las propiedades aumentaron más de un 25 por ciento", detalló el máximo referente de la entidad bancaria durante una conferencia de prensa que se realizó en el Hotel Puerto Norte y de la que también participaron Gustavo Manriquez, gerente general de Banco Macro; Pablo Cáceres, gerente Divisional, y Milagros Medrano, gerente de Relaciones Institucionales.

En ese sentido, apuntó que los compradores iniciaron un proceso de búsqueda de vivienda pero en muchísimos casos se ven sorprendidos por la baja oferta de propiedades a la venta que hay en el mercado. Brito agregó que "esa demanda creciente generó una suba en los precios que puede remediarse con una mayor oferta de unidades disponibles".

Hasta el momento, Banco Macro realizó 2.240 operaciones por un monto total de 2.650 millones de pesos, pero hubo 14.820 evaluaciones.

Las estadísticas muestran que en Argentina hay un déficit habitacional de 2 millones de viviendas.

Brito se mostró muy entusiasmado con la puesta en marcha de la nueva línea crediticia y dijo que "los desarrolladores inmobiliarios ya están en la cola del banco y tienen la carpeta en mano".

"Nosotros tenemos el compromiso de que en 30 días vamos aprobar estos créditos", comentó Brito en respuesta al plazo de 180 días que está demorando el Banco Nación para este tipo de líneas de financiación".

La nueva línea presentada está destinada a empresas que se encuentran abocadas a la concreción de proyectos inmobiliarios y brinda la posibilidad de financiar hasta el 80 por ciento del costo de la construcción de los emprendimientos. En ese porcentaje no está incluido el valor del terreno. La tasa de interés de crédito será del 5,5 por ciento más UVA. El plazo es de hasta 36 meses en total con 12 de gracia y hasta 24 meses para la construcción. La intención del banco es lograr el crecimiento de la oferta de unidades que van desde los 70 a 100 metros cuadrados.

Brito explicó que el desarrollador desde el primer día puede empezar a vender las propiedades y el banco le otorga el crédito hipotecario a la persona que compra. "Al desarrollador le damos la plata, si tiene la plata nos da la plata, sino nos paga con las hipotecas de los departamentos", puntualizó.

Sobre la tasa de interés, el titular de Macro dijo que la entidad tenía la más baja del mercado pero "lamentablemente" hubo que subirla. "A los bancos nos cuelgan el collar de malos, pero nosotros no somos los que fijamos la tasa. En los últimos días el Banco Central subió dos puntos la tasa de interés y esto lo tenemos que trasladar, ningún empresario trabaja a pérdida", precisó.