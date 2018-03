Macri y un gesto de solidaridad con Cristina

El presidente Mauricio Macri cuestionó hoy a la Justicia por difundir "conversaciones que son del mundo privado", en alusión a las escuchas a la senadora Cristina Kirchner, a la vez que indicó que su antecesora "tiene una visión de la realidad muy particular".

"Más allá de lo grotesco y lo gracioso que ha sido el personaje este de (el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar) Parrilli, que irrumpió como un elemento de comentarios inevitable de todas las comidas entre amigos, me parece pésimo lo que ha pasado", sostuvo el mandatario.

En una entrevista con el programa "La Cornisa", de América TV, el jefe del Estado advirtió que "los jueces, claramente, tienen derecho a invadir la privacidad de las personas si están dentro de una investigación, pero después no se pueden difundir esas conversaciones que son del mundo privado".

"Me parece que no es de una Argentina seria, normal que pase esto", agregó.

A la vez, Macri aclaró que los periodistas "están disculpados por la profesión que ejercen".

Sin embargo, el presidente se refirió a los dichos de la referente opositora, quien lo definió como un "un mafioso sostenido por los medios".

"En términos de contenido, qué puedo comentar después de todas las descalificaciones que he recibido públicas y en off por parte de la presidenta (sic). La verdad es que no me merece ninguna valoración positiva. Tienen una visión de la realidad muy particular. Ella y su marido (Néstor Kirchner) siempre arengaron al resentimiento", concluyó.