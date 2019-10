Macri y Fernández se sacaron chispas en el primer debate presidencial

Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y José Gómez Centurión fueron parte anoche de un interesante debate presidencial, cuyos segmentos más picantes tuvieron que ver con los contrapuntos del presidente de la Nación y el postulante del Frente de Todos.

Fernández no anduvo con vueltas en el inicio del evento: “Hace cuatro años hubo otro debate, en ese otro debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad; el que mintió es el presidente, que quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila (en relación a Daniel Scioli). Yo vengo a decir la verdad”.

Durante las dos horas y cuarto que duró la convocatoria, el candidato del Frente de Todos utilizó ese tono crítico hacia Macri, quien sobre el final se apuntó una frase jugosa. “Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo”, dijo.

Los postulantes de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal, FIT, Frente NOS y Unite por la Libertad y la Dignidad pasaron revista en la Universidad Nacional del Litoral a una agenda compuesta por cuatro ejes: relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad y género, educación y salud.

Rojos y celestes

El candidato de la izquierda, Nicolás del Caño, repitió lo que es un mantra del espacio: que la crisis la paguen los más ricos. Gómez Centurión apostó a nutrirse del voto celeste, dándole preeminencia al rechazo de una futura ley del aborto y enfocando sus dardos contra el falso garantismo.

José Luis Espert fue el que pareció aprovechar con más decisión el debate. Como un entendido del lenguaje televisivo, el economista coloreó una buena performance tomando distancia de los dos extremos de la grieta, aunque en algún momento flirteó con el macrismo a la hora de analizar los dos gobiernos. “Macri nos sacó de la cloaca”, disparó.

Roberto Lavagna pareció sufrir el formato, con pocos minutos de exposición, pero tuvo sus mejores pasajes cuando se refirió a la economía: “No va a ser fácil pero vamos a salir, como en el 2001, en la medida en que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos. La economía está absolutamente paralizada y hay que lograr un acuerdo en el seno de la sociedad”.

La expectativa estuvo centrada en las performances de Macri y Fernández, los dos candidatos que tienen más chance de ganar la Presidencia. El ex jefe de Gabinete le enrostró a Macri haber engendrado “cinco millones de nuevos pobres”, se preguntó “¿en qué país vive el presidente” y agregó que a los dólares “se los llevaron sus amigos (los del jefe del Estado)”.

Tras esa crítica, Macri produjo la primera aseveración urticante sobre su rival. “Me sorprende que Fernández diga que yo destruí la economía cuando hace muy poco señaló que la ex presidenta Cristina Kirchner la destruyó.Dijo cosas peores: que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó. Digamos la verdad”, pidió.

Antes, las múltiples andanadas discursivas de Fernández en el ámbito de la UNL no habían encontrado resistencia verbal en Macri. Sorprendió sí que, un par de veces, Fernández le haya subido el precio a Lavagna: “Lo que dice Lavagna es absolutamente cierto”.

Luego de que el referente del Frente de Todos culpara a Macri por la mala educación, los problemas en la salud y la economía, el presidente se paró de manos.

Fernández había recordado la frase de María Eugenia Vidal sobre que “los pobres no llegan a la universidad pública”, pero el presidente replicó: “Ya que habla de la gobernadora, me imagino que Kicillof va a poner una narco capacitación en las escuelas”. Tuvo que ver con los dichos del ex ministro de Economía, respecto de que “hay gente que se quedó sin trabajo y ahora se dedica a vender droga”. Fernández pareció sorprenderse, cuando le dijo “ay, presidente, pensé que estábamos hablando en serio”.

Rápido de reflejos, el postulante peronista mencionó que le hubiera gustado que “estos liberales (por el macrismo) aprendan de Alberdi y Sarmiento”. Para el candidato de Juntos por el Cambio, “cuando hay libertad no hay miedo. Cuidemos todo eso en esta elección”.

Secundarizado por la importancia de los dos candidatos más votados, Del Caño se acordó de Ecuador, pidió un minuto de silencio y llamó “lamebotas” de Donald Trump a Macri.

Lavagna dejó pasar un momento clave lidiando con el reloj. Se le escuchó decir: “Como clase política tenemos la obligación de darles a los argentinos un futuro mejor”. Y luego: “Muchas familias enteres se van del país o quieren irse. Tenemos la obligación de demostrar que hay un futuro distinto”.

Espert mensuró que “todos los problemas son de educación” y propuso limitar en esa área el derecho de huelga de los maestros.

Pero Macri y el candidato justicialista siguieron con sus duelos. “Me sorprende que Alberto Fernández diga que yo destruí la economía cuando hace muy poco dijo que la ex presidenta Cristina Kirchner la destruyó; dijo cosas peores, que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó; digamos la verdad”, descerrajó Macri.

También estuvo presente el esperado cruce sobre la situación política de Venezuela. El primer mandatario reiteró sus objeciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Fernández admitió que Caracas “tiene problemas”, pero pidió que ningún soldado argentino pise tierra venezolana.

La semana próxima se realizará el segundo debate, con temas que incluirán seguridad, empleo, producción, federalismo, calidad institucional, entre otros. Luego llegará la oportunidad de saber cuánto influyeron los debates en el resultado final.