Mauricio Macri y Alberto Fernández, los dos candidatos a presidente con más chances de ganar en octubre o en un eventual ballottage en diciembre, prosiguieron ayer con sus campañas políticas rumbo a las Paso e insistieron con su estrategia discursiva de extrema polarización.

Mientras el candidato de Juntos por el Cambio, quien va por su reelección, aseguró ayer en Córdoba que la de octubre es "una elección bisagra" y pidió no volver al pasado, Alberto Fernández, desde Catamarca, dijo que Macri "es candidato de Trump y del FMI".

Desde Córdoba, donde edificó en 2015 gran parte de su triunfo electoral, Macri dijo que "estos tres años y medio se recorrió tal vez la etapa más dura y ahora emprendemos la etapa más valiosa", ya que "se sentaron las bases para una futuro de crecimiento y ésta es la mejor época, tal vez, de nuestra historia".

En ese sentido, explicó: "Hoy tenemos elementos que nos permiten ser muy optimistas. No es relato, son hechos" porque "hemos demolido las barreras que impedían que nuestro país pudiese crecer".

El presidente tuvo un mensaje especial hacia los cordobeses, al recordar que visitó la provincia en 19 ocasiones y señaló: "Todos sabemos que acá nació el Cambio", la fuerza política que lo llevó a la presidencia, con un contundente triunfo en la provincia mediterránea en 2015.

"Acá empezó esa fuerza que dijo basta, acá vino esa rebeldía contra el maltrato, contra el no respeto al federalismo y había un cambio en la forma de relacionarnos y con esa posición es que estamos acá. Sé que lo han pasado mal y por ahí están dudando pero si quieren algo mejor éste es el camino, el camino del diálogo, de la verdad", afirmó Macri al instar que los cordobeses renueven la confianza en las próximas elecciones.

Previamente aludió a la gestión del kirchnerismo al señalar que "nos hicieron creer que no tenemos deberes en la democracia".

Y reiteró que si gana la fórmula Fernández-Fernández podría ocurrir lo que pasa en Venezuela donde, dijo, "miles de venezolanos están escapándose de la hambruna y donde no funciona nada, solamente el terror y la violación sistemática de los derechos humanos".

Casi a la misma hora, pero desde Catamarca, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó Macri "es el candidato de (Donald) Trump".

"La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del FMI y quién es el candidato de la gente", dijo en una conferencia de prensa con medios de Catamarca, en la que lo acompañó la gobernadora Lucía Corpacci.

Fernández aseguró que impulsa "un capitalismo donde la gente consuma, porque ese es el único capitalismo que sirve".

"El único capitalismo que sirve es el capitalismo donde la gente consume. Sino no sirve, porque si no se consume, el capitalismo se muere por inanición", sostuvo Fernández.

Y apuntó: "Mi preocupación y mi compromiso es con la gente. Con toda la racionalidad que implica gobernar un país, sin dogmas ni caprichos ideológicos. El problema que tengo es ver que todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se ocupa de ellos".

"Cuando me encuentro en la calle con la gente y voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street; me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, qué hacemos con el trabajo —los que lo han perdido—, o el que lo tiene y tiene miedo de perderlo", graficó.