El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que “volver al pasado sería autodestruirnos”, ratificó que el país va en el “rumbo correcto” y dijo que la “oportunidad del cambio no la vamos a desaprovechar”.

Así lo afirmó al hablar en un encuentro rodeado de voluntarios llamados “Defensores del cambio”, en el Club 17 de Agosto, del barrio porteño de Villa Pueyrredón, junto al jefe de Gobierno Horacio Rodrìguez Larreta.

Las declaraciones de Macri se conocieron luego de que la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner anunciara esta mañana, de manera sorpresiva, a través de un video difundido por las redes sociales, que se presentará como candidata a vicepresidenta, acompañando la candidatura a presidente del ex jefe de gabinete Alberto Fernández.

“El pasado solamente nos va a destruir. Volver al pasado sería autodestruirnos. El presente y futuro cambian todos los días”, expresó Macri a los voluntarios, ante los cuales ratificó que “estamos en el rumbo correcto”, y que “con estas bases y este rumbo tenemos un gran futuro por delante”.

>> Leer más: Cristina anunció que será candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández

En ese marco, sostuvo que “hay otras alternativas políticas con demasiada ganas de pelear, agredir y confrontar, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, con fortaleza, para decir nuestra verdad”, y los arengó a “salir a las calles para decir sin miedo: es por acá”.

En su discurso, que fue transmitido por su cuenta de Instagram Live, el jefe del Estado trazó un paralelo entre lo que dejó el kirchnerismo y lo que hizo Cambiemos en 3 años y medio de gestión.

“Cambiamos las cadenas nacionales invasivas por encuentros como éste, en los que el que no quiere escucharnos no está obligado a hacerlo. Cambiamos enojarnos con la prensa por dar conferencias de prensa contestando todas las preguntas, como nunca antes se había hecho, porque no hay nada que ocultar”, afirmó Macri.

“Cambiamos porque dejamos de decir que algo tan importante como la seguridad era una sensación, y nos pusimos a trabajar, combatiendo el narcotráfico como nunca antes, garantizando que las drogas no lleguen más a nuestros hijos”, agregó.

En esa línea, el Presidente sostuvo que “hemos cambiado el relato por el hacer: como en 65 años no se veía, tenemos rutas y autopistas en construcción, hemos pasado del aislamiento a tener relaciones con todos los países, las exportaciones crecen todos los días”.

Tras ratificar el rumbo de sus políticas, Macri aseveró que “hay muchos enemigos del cambio: matones, mafiosos, mentirosos, corruptos, perezosos, burócratas, que quieren conservar sus privilegios, agitar para que nada cambie y quieren oscuridad para esconderse”.

“Estamos cambiando las cosas de raíz, sacando las raíces podridas, con la verdad sobre la mesa, viendo cual es el problema. Estas son las bases sobre las cuales vamos a crecer mucho: son las bases, los cimientos para que vengan años de progreso de los argentinos”, manifestó.

“Por eso es importante que estén acá, reafirmando que creemos en lo que estamos haciendo. Queremos defender esta oportunidad de futuro que tenemos los argentinos,. Siguiendo por acá, nos va a ir mejor mucho mejor, y no dentro de mucho tiempo, todos los días nos va a ir mejor, Por eso, los necesito”, cerró su mensaje Macri.