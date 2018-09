Macri viajó a EEUU en busca de señales de confianza a su gestión

El presidente Mauricio Macri viajó anoche a Estados Unidos para pronunciar su discurso ante la ONU, dialogar con su par local, Donald Trump, y posiblemente con la titular del FMI, Christine Lagarde, a fin de reforzar las señales de confianza hacia el mercado internacional.

El mandatario volverá a pronunciar su discurso en el Debate General de la Asamblea de la ONU luego de que en 2017 la jefa de la delegación argentina fuera la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y tendrá la particularidad de que lo hará el martes, en pleno paro general de la CGT.

Tras mirar el superclásico entre Boca y River en EEUU, el jefe del Estado arrancará su agenda de actividad oficiales mañana con un desayuno en el diario Financial Times, para luego reunirse con el Grupo Bloomberg y al mediodía almorzará con empresarios inversores.

Más tarde, a las 14.30, el líder del PRO participará de un evento con miembros de la Cámara de Comercio de los EEUU, para luego realizar una reunión de trabajo con su equipo.

Tanto en las entrevistas como en los encuentros con empresarios, Macri explicará con detalles la situación económica que enfrenta el país, para así tratar de brindar calma a los mercados.

A las 19, asistirá a la tradicional cena de recepción que organiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para los mandatarios que asisten al Debate General de la ONU: se espera que allí mantenga un diálogo informal con el jefe de la Casa Blanca y otros jefes de Estado.

Cerrará su agenda del día con la participación en un evento de la fundación Atlantic Council para recibir un premio en el Global Citizen Awards, en el que también será premiada la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.

Al otro día, tras presenciar por la mañana la Apertura del Debate General de la ONU, Macri se reunirá con sus pares del Mercosur para analizar, entre otros temas, la situación en Venezuela y las negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo comercial.

En tanto, a las 13.15, el presidente participará de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a los jefes de Estado.

Luego, entre las 16 y las 17, hablará en la edición número 73 del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su rol de presidente de la Argentina, pero también en su condición de titular del G20.

Sin embargo, el discurso del jefe de Estado tendrá un condimento especial: se llevará a cabo mientras el país esté paralizado por el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el cuarto en lo que va de la gestión de Cambiemos.

Asimismo, en su paso por Estados Unidos podría mantener un encuentro informal con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde: "No descarto que se reúnan, quizá no formalmente, pero no sería una sorpresa por más que no está previsto", manifestó el vocero principal del FMI, Gerry Rice.

Como cierre de su paso por Estados Unidos, el jefe del Estado volverá a reunirse con inversores y, antes de partir de regreso a la Argentina, brindará declaraciones a la prensa.