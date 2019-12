El presidente Mauricio Macri criticó hoy al anterior gobierno kirchnerista al marcar acciones diferentes de su administración y si bien dijo que “siempre habrá pillos y ladrones en todos los gobiernos”, el Estado dispuso herramientas para “asegurarse de que las huellas queden marcadas y atraparlos”.

El titular del Ejecutivo nacional realizó de esta manera un balance de gestión a cuatro días de dejar el gobierno. Lo hizo a través de Cadena Nacional, que la utilizó por primera vez durante su mandato.

Agregó que condujo “un gobierno sin corrupción” y advirtió que “ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos, porque hubo cuatro años de libertad total de expresión y de prensa, sin ataques al periodismo, y se acabó el uso de la publicidad oficial como herramienta para premiar o castigar a los medios”.

También admitió que "después de cuatro años de reformas dejamos bases mucho más difíciles para que se roben la plata", argumentó.

Además, recalcó que "dejamos un país con infraestructura, rutas, trenes y aeropuertos, que estaban obsoletos. Kilómetros de rutas pavimentadas y mejoradas".

Macri reconoció que las reformas económicas “no llegaron a tiempo” y que el resultado de las elecciones PASO, donde ganó la oposición peronista, “nos hizo retroceder varios casilleros” porque “generaron miedo” en la sociedad.

Macri dijo que a mediados de este año “la economía empezaba a despertarse y llevaba tres meses seguidos de crecimiento interanual, pero los resultados de las PASO generaron el miedo al futuro y otra suba del dólar y nos hicieron retroceder varios casilleros”.

No obstante, sostuvo que “parte del trabajo está hecho, ordenamos la base de nuestra economía y el próximo gobierno podrá apoyarse en eso para lograr el crecimiento".

Entre otros conceptos el presidente resaltó que "es la primera vez en 100 años que un gobierno no peronista cumple con su mandato", destacó que "volvimos al mundo", que "recuperamos nuestra energía".

- "Quiero hablar de lo que pudimos y no pudimos en estos 4 años".

- "Pusimos en movimiento Vaca Muerta que estaba casi paralizada. Multiplicamos por cuatro su productividad. En nuestro proceso mejoramos las energías renovables. Se empezaron y terminaron proyectos en todas las provincias".

- "Faltaban inversiones hacía años, se cortaba la luz y no había energías renovables. Hoy volvimos a exportar gas después de 11 años. Exportamos lo mismo que importamos. Es un ahorro importante para el país. El próximo gobierno lo va a poder aprovechar".

- "Dejamos un país con infraestructura, rutas, trenes y aeropuertos que estaban obsoletos. Kilómetros de rutas pavimentadas y mejoradas. Mejoramos los trenes".

- "Por primera vez es más barato exportar un contenedor del puerto de Buenos Aires que de Brasil. La cantidad de hogares con internet fija aumentó un 4%. La red de fibra óptica de antes tenía menos kilómetros creativos".

- "Hicimos un gran esfuerzo por mejorar el transporte público. Hicimos el metrobus, nuevos vagones y más. Este esfuerzo fue valorado por los usuarios. Gracias a que tienen más comodidad y seguridad, viaja más gente".

- "Todo lo hicimos con transparencia y mejores precios para el Estado. Cada autopista nos costó 2,5 millones de dólares...antes costaba 4. Cuando llegamos, volar era un privilegio de pocos. Todo era anticuado y ahora aumento casi un 60% la cantidad "

- "El cambio comenzó, y está lejos de ser concluido. No es de un presidente, es un patrimonio en común. Me alegra haber sido parte, pero me alegre y enorgullece que hoy podamos ser un poco más tolerantes".

- "Intenté todo el tiempo estar al servicio de todos. Y cuando me equivoqué busqué cambiar lo más rápido posible. Y siempre dije la verdad".

- "Vivimos cuatro años de libertad de expresión y de prensa. Jamás critiqué a un periodista. Y también se acabó con nosotros el apriete de pauta oficial con los medios".

- "En Salta y Jujuy se resuelven casos de narcotráfico en cuatro semanas. Respetamos la independencia de los jueces y les dimos herramientas para que funcionara mejor. La ley del arrepentido, por ejemplo".

- "Después de cuatro años de reformas dejamos bases mucho más difíciles para que se roben la plata. Siempre hay alguien que quiere hacerlo. Antes era difícil detectar a los corruptos, ya no".

- "El sistema es mucho más transparente. Este nuevo Estado, más nuevo y transparente será mejor para el futuro. Y es bueno para los ciudadanos que tienen mayor control y no se sienten cadetes del Estado. Se acabaron los papeles".

- "Dejamos un Estado en el que las provincias no están atadas a las chequeras del gobierno Nacional. Cada una tiene lo suyo como corresponde".

- "En el 2015 el Estado financió empresas quebradas. Este año eso cambió".

- "Recuperamos el Indec y las estadísticas públicas. No se imaginan lo difícil que es tomar decisiones sin contar con esta información".

- "Lo más importante de estos años fue darnos cuenta que se podía gobernar de una manera distinta. Y voy a demostrar desde la semana que viene que vamos a ser una oposición distinta".

- "Creemos en los programas universales y que el Estado tiene que ayudar a las familias. Pero sin intermediarios y eso lo hemos cumplido".

- "Hay casi 5 millones de niños cubiertos por asignaciones familiares. Entre los adultos mayores alcanzamos el mayor nivel de cobertura de nuestra historia. Más del 98%".