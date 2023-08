Macri tomó distancia de Larreta y elogió el "cambio inmediato" que propone Bullrich

El ex presidente dijo que la diferencia entre los precandidatos de Juntos por el Cambio están en el "cómo" y contó que su hija Antonia se quiere ir a estudiar afuera.

El ex presidente Mauricio Macri no dijo a quién va a votar en las Paso que se celebran el próximo domingo para dirimir quiénes serán los candidatos presidenciales.

El ex presidente Mauricio Macri expresó su preferencia por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich , con quien comparte su "visión" de implementar medidas "para un cambio inmediato y profundo" y señaló "diferencias" con su competidor, Horacio Rodríguez Larreta , quien busca ampliar el espacio con dirigentes que son "responsables de la degradación argentina".

En declaraciones a TN, el ex jefe de Estado, que no reveló a quién va a votar en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del próximo domingo, aseguró que "no podemos supeditar el cambio de Argentina a que ellos estén de acuerdo", y advirtió que "Larreta cree que es capaz de lograrlo".