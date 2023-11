Macri: "Somos el cambio o no somos nada, por eso voto a Milei"

El ex presidente se mete de lleno en la campaña. Habló en un foro junto al ex mandatario español Mariano Rajoy, y volvió a manifestar su apoyo al libertario

Macri pidió no escuchar "la campaña del miedo"

El ex presidente Mauricio Macri reiteró este miércoles su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , rumbo al balotaje del 19 de noviembre, al decir que votará al economista libertario porque “somos el cambio o no somos nada”.

“Llegamos a este momento del balotaje, donde uno ya no elige, sino que vota en contra del que no quiere que sea el Presidente”, expresó el expresidente Macri al hablar en un foro convocado por la consultora Abeceb, donde compartió escenario con el exmandatario del Gobierno español Mariano Rajoy.

Al candidato de LLA lo caracterizó como “lo bueno, lo distinto, no gobernó, no robó, no mintió”.