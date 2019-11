"Macri se robó el país junto a sus amigos", afirmó Boudou

El exvicepresidente Amado Boudou aseguró que el jefe del Estado saliente, Mauricio Macri, "se robó el país junto a sus amigos", y calificó como "horrible" la administración de los últimos cuatro años.

Desde el penal de Ezeiza, el exfuncionario K aseguró que "las argentinas y argentinos tenemos la oportunidad de revertir algo horrible que fueron estos cuatro años de macrismo. La contracara es que es la primera vez en la historia que un proceso tan destructivo dura nada más que cuatro años y que vuelve el campo popular. Es una oportunidad muy importante".

Dijo que la situación "no se va a solucionar sin mucho esfuerzo, sin pasión ni valentía y sin cambios estructurales de fondo que reviertan los mecanismos mediante los cuales Macri se robó el país junto a sus amigos a través de los servicios públicos".

Boudou, que hoy festejó su cumpleaños 57, llamó a "continuar con las políticas de los doce años (de kirchnerismo) y reforzarlas en aquello que hace más igualdad. El problema de la humanidad hoy no es la escasez, es la distribución. Y el centro de la extracción de valor es el sistema de servicios públicos. Creo que las AFJP de hoy son los servicios públicos".

Dijo que es víctima de una "persecución para que no se hable de lo que se tiene que hablar", y añadió: "Miro para atrás y veo lo que fue mi detención, el montaje... montaron una foto desde el ministerio de Patricia Bullrich para que yo saliera como un trofeo de caza".

"Son cosas dolorosas, pero a mí no me iban a sacar con la cabeza gacha porque soy inocente y lo único que hice fue defender a los argentinos y argentinas, en particular a los jubilados, y formar parte de un gobierno que no tiene nada de lo que arrepentirse", concluyó.