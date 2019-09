Macri: "Se puede dar vuelta el resultado de las Paso"

En un multitudinario acto realizado esta tarde en el barrio porteño de Belgrano, el presidente Mauricio Macri resaltó que "se puede dar vuelta esta elección” y pidió a sus votantes que estén "más movilizados que nunca".

Tras arribar en tren desde Olivos a la estación Belgrano, Macri subió al palco y fue aplaudido y ovacionado por la multitud, que al grito de "¡Sí, se puede"!, comenzó a escuchar el discurso del mandatario.

El presidente dijo que “se puede dar vuelta esta elección” y pidió que “para eso los necesito más movilizados que nunca, más apasionados que nunca”.

"Sé que la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero tomé nota, los entendí".

En otra parte de su alocución, el líder de Juntos por el Cambio comentó que "hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer y, además, entendimos algo importantísimo: esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”.

sisepuede.jpg Telam

"Que estén acá significa mucho. Significa que compartimos el mismo amor por este país. Me sorprendieron", dijo al subir al escenario y precediendo a la diputada nacional Elisa Carrió.

"Venía escuchando sus gritos y cantos desde que hablaba Lilita. Me llenan en corazón. Gracias de verdad. Me sorprendieron el 24 de agosto cuando todos salieron de sus casas a apoyarnos. ¡Pero hoy los invité yo para decirles que no están solos! Hoy comienza la marcha del Sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible".

En un tono enfervorizado, Macri destacó: "Empieza octubre de 2019 y a los más jóvenes les digo que en unos años sus hijos les van a preguntar 'dónde estabas en octubre de 2019', y ustedes les van a contestar 'estábamos haciendo patria'”.

macri77.jpg Telam

Después lanzó un claro mensaje: "Sé que la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero tomé nota, los entendí. Y les quiero decir que lo que viene es distinto. El esfuerzo no fue en vano”.

Tras el acto de esta tarde, Macri tiene previsto realizar nuevas marchas en Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de acuerdo al cronograma elaborado por el equipo de Juntos por el Cambio.