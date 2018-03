Macri: "Se gastó en carteles por obras que no se hicieron"

El presidente Mauricio Macri se quejó del dinero "que se ha gastado en carteles" por obras que no se hicieron durante administraciones anteriores, al visitar junto a la gobernadora María Eugenia Vidal la extensión de la autopista Camino del Buen Ayre.

"Cuánta plata se ha gastado en carteles para decir que se estaba haciendo algo que no se hacía", se preguntó el mandatario en referencia a la campaña propagandística de 2015 del entonces gobernador Daniel Scioli cuando aspiraba a la presidencia. En sintonía con expresiones de Vidal, subrayó: "Esta obra fue planificada hace tantos años; creo que la gobernadora no había nacido, y se prometió y se prometió y se habló de ella muchos años y después se entró en esto de que se ponen los carteles y no avanza".

El presidente felicitó a los 2.800 trabajadores de la obra, por estar "cambiando la vida a 12 millones de bonaerenses, que son todos los que viven alrededor de la ciudad de Buenos Aires y que van a poder ir del oeste al sur sin tener que entrar a la Capital".

"Esta obra va a potenciar y poner en valor todo ese empuje que tienen los bonaerenses", remarcó, tras hacer una recorrida por los trabajos junto a Vidal y los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Educación, Alejandro Finocchiaro. Del acto realizado en la bajada del Camino del Buen Ayre y el Camino de la Ribera, participaron los intendentes Alejandro Granados (Ezeiza), Mauricio Gómez (San Vicente), Gustavo Posse (San Isidro) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

La extensión de la autovía entre el Acceso Oeste y La Plata demandará una inversión superior a los 13.000 millones de pesos y tendrá 83 kilómetros de traza.

Desde su comienzo, en el Acceso Norte, la obra atravesará doce partidos del conurbano: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

La iniciativa significa "cuidar a la gente" en materia de seguridad vial y "darle la oportunidad de que recuperen una hora" de su tiempo que podrán emplear "para trabajar, estudiar, estar con sus afectos", señaló el presidente.

Así, quedarán conectadas las cabeceras de los aeropuertos de El Palomar y Ezeiza para enlazar los vuelos internacionales con los domésticos.

Este tercer anillo que rodeará al Amba hará que los automovilistas que se dirijan desde el oeste o el norte del conurbano hacia la capital bonaerense, no tengan la necesidad de tomar el Camino de Cintura o la General Paz.

Los trabajos fueron reactivados por la actual administración en enero de 2016. El primer tramo consiste en la construcción de 26 kilómetros entre el Acceso Oeste y el barrio 20 de Junio (La Matanza).

El segundo abarca de 29 kilómetros de traza entre ese barrio y el empalme con la ruta provincial 58, y el tercero se extiende hasta el cruce con la ruta provincial 53, con 18 kilómetros de autopista.

El inicio del cuarto y último tramo está proyectado para los próximos meses y comprende 10 kilómetros hasta la autopista provincial 2.