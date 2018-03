Macri: "Santa Fe ha sido muy favorecida respecto de las demás provincias"

"Santa Fe ha sido muy favorecida respecto a las demás provincias", aseguró hoy el presidente de la Nación Mauricio Macri, en relación con las quejas del gobierno de Miguel Lifschitz que sostiene que la Nación posterga a los santafesinos al demorar las obras de insfraestructura, y le pidió "generosidad" porque hoy "no se puede hacer todo a la vez".

Asimismo, recordó que Santa Fe, San Luis y Córdoba tuvieron un fallo favorable de la Corte que les devolvió un 15 por ciento que se retraía de otras cuentas, con lo cual son las provincias que más plata tienen y, en el caso de Santa Fe y San Luis, hay que hacerles una propuesta sobre el pasado, que se las hemos hecho, una parte en bonos y otra parte en una cantidad enorme".

"Si quieren tener una prioridad en las obras que tenemos planificadas tienen que se parte de este gran acuerdo, cuando la frazada es corta hay que tratar que alcance"





"Tenemos que tener generosidad porque dentro de todas las demandas de infraestructura no podemos hacer todos a la vez", enfatizó Macri, y añadió: "Tenemos que fijar prioridades porque hay obras grandes en todo el país y si quieren tener una prioridad en las obras que tenemos planificadas tienen que se parte de este gran acuerdo, cuando la frazada es corta hay que tratar que alcance lo más posible".

chapadmalal.jpg

Macri habló con Radio 2 desde Chapadmal, donde se tomó unos días de descanso por el fin de semana largo. Aprovechó la ocasión para respaldar al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue blanco de duras críticas de parte de la oposición porque admitió públicamente que no iba a traer el dinero que tiene en el exterior hasta que no tenga confianza en el país.

"Dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones", afirmó Macri, y añadió: "Se hizo cargo de una agenda muy antipática y, por su fuera poco, recibió acciones de la empresa en Holanda, y tuvo que venderlas".

Distendido y de buen humor, el presidente no eludió ningún tema y dejó definiciones importantes sobre varias de la cuestiones que preocupan a los argentinos.

>> Reforma constitucional: "Es un tema delicado, porque termina siendo siempre para el microclima de la política–advirtió–. Le pido a los legisladores de Santa Fe que respeten a los santafesinos, que cuiden el presupuesto. Hacen faltan más escuelas, más transporte, más obras, mejorar la policía. Estas tienen que ser las prioridades".

chapadmalal01.jpg

>> Cambios en el gabinete: "No va a haber ningún cambio en el equipo económico después del Mundial"

>> Canje de pasajes: "El mecanismo de los pasajes no es algo que está bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa".

"El camino sería que debatan las cosas como tienen que ser, por eso me parece muy importante el acceso a la información pública y que los argentinos sepan cuánto ganan sus funcionarios públicos".

>> Aumento del gas: "Hay mucha gente que creyó que el gas era gratis. Siempre la energía fue cara y escasa. Lo que hemos hecho son aumentos escalonados, para pagar lo mismo que se paga en Uruguay o Chile y todavía estamos por debajo. Y a mi me duele en el alma porque se que para muchas familias significó dejar de hacer otras cosas".

>> Selección nacional: "Tenemos un buen equipo, por algo llegamos a las últimas tres finales, estamos en una etapa de adaptación, obviamente el fútbol es caprichoso, es difícil, podés perder un partido teniendo al equipo contrario adentro del arco, pero no tenemos que hacer alarmismo porque se pierde un amistoso. Tenemos que ir con entusiasmo, con ganas, con alegría y optimismo al Mundial. Confío que vamos a hacer un gran Mundial, porque tenemos a Messi y a varios jugadores de muy buen nivel".