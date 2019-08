El presidente Mauricio Macri criticó hoy la vigencia de impuestos como las retenciones, ingresos brutos y las tasas provinciales y municipales, anticipó que la inflación de agosto superará el 3 por ciento y consideró que el campo puede crear “un millón de puestos de trabajo” basados en la industria alimentaria.

Macri renovó sus cuestionamientos a las retenciones al calificarlas como “un impuesto muy malo que castiga a aquel que quiere producir más” y señaló que “el más justo y solidario es el impuesto a las ganancias”, en declaraciones que realizó al participar de la Jornada El Campo y la Política IV, organizada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

“Creo que la retención es un impuesto que tiene que desaparecer en el tiempo, tenemos que ir a impuestos que fomenten que se produzca más”, sostuvo el jefe del Estado.

También señaló que “ingresos brutos es un mal impuesto” y consideró que algunas “tasas municipales son abusivas” porque, dijo, muchas veces “se cobran para reparar caminos rurales que no se reparan”.

En otro tramo de la charla abierta realizada en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Presidente reconoció que “en lo económico estamos en una situación compleja” y aseguró que “tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido pero ya hay bases para lograrlo”.

El mandatario volvió a referirse a la “coyuntura inesperada” tras las elecciones primarias de agosto y destacó que su administración había obtenido buenos resultados en los últimos meses.

“Estamos en una coyuntura inesperada que claramente alteró el programa en el cual venía la Argentina, que empezaba a dar sus frutos; el lunes 12 amanecimos con otro dólar, otra situación”, recordó.

macri33,jpg.jpg Telam

En esa línea, advirtió que la “inflación de agosto será del 3 coma algo” y pidió a los partidos políticos que se presentarán en las elecciones del 27 de octubre que digan “cómo” se hace para salir de la crisis económica porque, resaltó, “es lo que queremos todos”.

Y, dirigiéndose a los productores rurales, les dijo: “A ustedes la vara se las tengo que poner más alta, porque son el gran motor de este país”.

“Tenemos que saltar a una escala de producir alimentos para 800 millones de personas con el mayor nivel marca posible”, sostuvo y agregó que “eso tiene que generar un millón de puestos de trabajo” en la Argentina.

El mandatario opinó que esa cifra “es algo posible” si trabajan juntos los sectores público y privado “unidos, sin maltrato, sin abuso de poder”.

“Ni les cuento si el año que viene terminamos de enderezar el sistema macroeconómico”, añadió el presidente, que consideró que si la inflación logra encaminarse a la baja se logrará crédito para producir, “como tiene los demás países de la región”, que vencieron la inflación.

“Exportar es fundamental porque no solo te da fortaleza económica, sino que además te conecta al mundo y te da innovación. Los años de aislamiento nos hicieron retroceder”, apuntó.

Macri destacó que los logros de los productores agropecuarios al sostener que “es un milagro lo que ustedes han hecho sin haber tenido crédito la mayor parte de las últimas décadas”.