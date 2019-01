Tras varios meses sin contacto, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer con la diputada Elisa Carrió con vistas a las elecciones de octubre.

Según se informó en un comunicado oficial, el encuentro fue "para analizar la situación del país y la estrategia política de Cambiemos".

Pero el exvice jefe de Gabinete Mario Quintana también fue parte del encuentro en la Quinta de Olivos, donde estuvieron durante una hora y media. Allí, Macri y Carrió "compartieron risas y buen clima", según informó Infobae.

La relación entre ambos tenía cierta frialdad en el último tiempo. Carrió llegó a decir, entre otras cosas: "No es que no hablo con el presidente porque esté enojada, yo no hablo con los Diputados ni con Dios. No lo extraño a Macri, pero tampoco extraño a mis hijos". Fue el mismo día en que Macri se mostró con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.