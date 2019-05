Macri recibe hoy a la bióloga que ganó 500 mil pesos en TV

Luego de la repercusión que generó su participación en un programa televisivo, donde desnudó las dificultades presupuestarias que padece el Conicet, la investigadora Marina Simian será recibida este viernes a las 12:30 por el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Simian, bióloga del organismo estatal, participó del programa "¿Quién quiere ser millonario?", en el que finalmente se alzó con un premio de 500 mil pesos. No obstante, su caso ganó mayor trascendencia al afirmar que destinaría esa suma a un proyecto que busca la cura del cáncer.

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", afirmó Simian.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en tanto, reconocieron que los atrasos existen, pero que se pondrán al día con lo adeudado.

investigadora conicet

Las actividades oficiales del presidente comenzarán a las 11:15, cuando inaugure el viaducto del tren Mitre, en el barrio porteño de Belgrano, junto al jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Luego, a las 12:30, recibirá a Simian.