El expresidente Mauricio Macri reapareció y encabezó este sábado un encuentro con un grupo reducido de dirigentes del PRO de Río Negro, en el country Cumelen de Villa La Angostura, donde veranea: "Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda", aseguró. Además, le lanzó una advertencia al kirchnerismo al sostener: "No nos van a llevar puestos"

"Ser Presidente fue un honor, algo único, y al mismo tiempo una carga gigantesca", precisó Macri sentado en una ronda junto a un grupo de dirigentes, quienes le expresaban halagos por lo que fue su gestión finalizada en diciembre de 2019.

"Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas. Nos pasó cuando quisimos corregir la Asignación Familiar para los beneficiarios en la Patagonia, que sea lo mismo ahí que en La Matanza y no sobreviví ni al radicalismo, que presentó un proyecto en el Congreso para decir por ley que no se podía tocar eso", expresó el ex jefe de Estado.

En ese marco, recordó: "Yo siempre les decía a todos 'cuidado que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a la mierda".

mauricio.macri.1.JPG

Asimismo, el exmandatario amplió: "No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla". Sus dichos fueron en alusión a lo que ocurrió en la Argentina en mayo de 2018 primero con la devaluación y luego con el cierre de los mercados por el que recurrió a un crédito de última instancia del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que le prestó 46.300 millones de dólares.

Acerca de cómo vivió la derrota electoral que le impidió continuar en el Gobierno, reconoció que fue algo que le dejó una sensación "amarga" y manifestó: "En un momento me llevaba la energía de todos ustedes. Era impresionante lo que sentíamos. Eso nos dejó con esta sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos. Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001". Algunos de los presentes en la reunión de esta jornada, compartieron videos en Twitter sobre lo que decía Macri.

Participaron del encuentro el exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello; el coordinador de la Fundación Pensar Río Negro y apoderado del PRO Sergio Capozzi; el legislador provincial por Cambiemos Juan Martín y el exdiputado Sergio Wisky, entre otros.