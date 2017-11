El presidente Mauricio Macri se manifestó ayer a favor de las grandes empresas al cuestionar la noción de que las pymes "son buenas" y las otras "son malas".

El líder del PRO se pronunció así en la inauguración del Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas (Cedit) de la Universidad Nacional de La Matanza (Unam), donde dijo: "Me pregunto por qué las empresas chicas son buenas y las grandes son malas. Le estamos mandando un mensaje a todos estos chicos de que nunca crezcan, que nunca mejoren, porque van a pasar a ser malos". "El 80 por ciento de los chicos que se forman van a terminar desarrollando su vida con un trabajo en una empresa. Pequeña, mediana o grande. Y ojalá que las pequeñas puedan llegar a medianas y las medianas a grandes, porque significa que la Argentina creció", planteó el mandatario.

Macri insistió en que de esa forma se esta "dando un mensaje a estos chicos que no mejoren porque van a pasar ser malos, y no es así", y completó: "Uno es malo si no cumple con la ley, si no respeta al vecino o si trampea al sistema, pero no por pequeño o grande se es malo".

El jefe de Estado destacó la importancia del "diálogo" entre el sector público y privado al sostener que "es una locura que haya distancia entre la Universidad y la empresa", la que evaluó como una "herramienta imprescindible" para la generación de empleo.

Al mencionar la importancia del diálogo entre los distintos sectores, Macri se planteó "Cómo puede haber distancia entre sector público y privado?", como también "entre la Universidad y la empresa".

Al respecto, enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre el sistema universitario, el sector empresario y el Ministerio de Educación, con "dos ejes claros, donde lo fundacional es la educación, y nos debe reunir en función de la generación de empleo, el camino hacia la reducción de la pobreza".

Además de encabezar el acto, Macri recorrió las instalaciones del Polo Tecnológico junto a los alumnos a cargo de diferentes proyectos, y aseguró: "Necesitamos ponernos a trabajar juntos pensando en el futuro, estableciendo que las cosas se hacen respetando reglas".

Por otra parte, Macri felicitó al rector por el modo en que "administra" el presupuesto de la Universidad y afirmó que si del mismo modo en que "cuida los recursos" se hubiera hecho lo mismo en "cada Intendencia, cada Gobernación y cada Presidencia, hoy todos los argentinos tendrían cloacas, agua potable, pavimento, autopistas y trenes".

"Por suerte lo entendimos y ahora lo vamos hacer todos juntos", remarcó en el Polo Tecnológico, donde también visitó uno de los laboratorios donde observó una impresora 3D y programas de innovación en materia de salud, como un prototipo para facilitar los desplazamientos de no videntes y auditoría para el sector empresario.

El Cedit inaugurado ayer tiene como objetivo que los alumnos no abandonen los estudios para privilegiar el trabajo.

Con la ocupación en alguna firma dentro del mismo campus universitario (que tiene capacidad para la instalación de hasta 60 empresas) se busca favorecer que los alumnos ahorren tiempo de traslado y lo usen para estudiar.

Macri estuvo acompañado por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el rector de la casa de altos estudios, Daniel Martínez, y el decano de la carrera de ingeniería.