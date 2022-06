Macri pidió una campaña "con altura" y resaltó que "la gente no es pelotuda"

El ex presidente hizo un llamado para "hacer un cambio en serio" y planteó: "Si en la previa nos matamos entre todos, ¿quién nos va a creer?"

El ex presidente Mauricio Macri hizo este martes un llamado para que se haga "con altura" la campaña dentro de Juntos por el Cambio rumbo al 2023, durante la presentación de equipos técnicos de la titular del PRO, Patricia Bullrich. “Vamos a ir en el cambio en serio y con altura, pero si decimos que vamos a hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda”, afirmó el ex mandatario.