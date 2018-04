"Macri no tiene problemas de pasajesporque siempre viajó en helicóptero"

La inestable relación entre la diputada Elisa Carrió (CC-ARI) y Mauricio Macri volvió a mostrar ayer otro pico de tensión tras la crítica presidencial al canje de pasajes por dinero que hacen muchos legisladores. "Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, desde chiquito", replicó Lilita, y resaltó que el dinero que recibe por los ticket lo usa para "movilidad".

Además, consideró al mecanismo de canje como "absolutamente legal, pero un mal sistema", y señaló que "hay que blanquearlo" y que ella tomó "la decisión de pedir la devolución del dinero y pasarlo como movilidad".

"Si tenés una concepción territorial del poder, yo no debería moverme de Capital. Pero recorrí 27 veces el país, siempre en auto", dijo en una entrevista televisiva.

Las palabras de Lilita llegaron luego de que Macri criticara el sistema al afirmar que "si los diputados creen que su salario no es suficiente tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero el mecanismo de los pasajes es querer disfrazar algo".

"Hace más de 20 años que tomé la decisión de declarar todos mis ingresos. Estoy primera en el ranking (de los que cambian los ticket) porque siempre declaré todos los pasajes. Parece que yo fui la única (en canjear) cuando el realidad fueron todos menos cuatro", se defendió Carrió.

A su vez, llamó a reinterpretar la dieta y pagar por antigüedad y título ya que "algunos diputados ganan más que otros" por ser del interior del país.

"Yo tengo que dar cuenta de la casa que me hice, cuando todos tienen cuentas afuera; el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) gana 380.000 pesos y no paga impuestos a las ganancias... Yo pago todo, está todo registrado", disparó, molesta, la diputada.

Al ser consultada sobre si había hablado con el presidente sobre el tema, afirmó: "No, lo estoy diciendo públicamente porque él lo dijo públicamente".

Y agregó: "El desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás siete veces más y, eso sí, te desentendés de la Argentina".

Luego dijo que si hubiera seguido ejerciendo como abogada hubiera sido "rica".

"El canje de pasajes, la naturaleza jurídica es un gasto de movilidad; vos podes elegir, el pasaje en aéreo o el colectivo o podes ir en auto. Lo que no estaba contemplado era a quienes usaban los autos. Yo he recorrido toda la nación en auto", dijo la legisladora.

La líder de la CC explicó que años atrás decidió "pedir la devolución de todo el dinero" para asignarlo "a la movilidad" suya y de sus asesores y custodios. "Me parece que es absolutamente legal, el problema es que es un mal sistema implementado por los presidentes de las Cámaras. Si me pagan o no, buscaré otro trabajo para pagar la movilidad", agregó.

También se quejó porque los legisladores no cobran antigüedad, título ni aguinaldo.

La primera del ranking

"Yo estoy primera en el ranking porque blanqueé todo. Yo no quiero viajar en Aerolíneas. Durante el kirchnerismo yo no podía viajar por Aerolíneas porque tenía riesgo de vida", enfatizó Carrió.

Al ser consultada sobre el proyecto para recortarles los pasajes a los legisladores bonaerenses y porteños, se quejó porque en ese caso el diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner cobraría más que ella.

"Yo la resigno, no tengo ningún problema, pero ¿un secretario de juzgado puede ganar el doble que yo?; Máximo Kirchner va a ganar el doble que yo por desarraigo y pasajes", cuestionó.

A la vez, aseguró que iniciará las gestiones para volver a ejercer la abogacía, y agregó: "El sistema es injusto, yo tendría que estar ganando 80 por ciento más por antigüedad, estaría ganando 300 mil pesos".

"Tengo la conciencia tranquila —afirmó—; yo no gané siendo diputada nacional: perdí prestigio, para que ignorantes, delincuentes y mafiosos me digan «Gorda, sucia, loca» y ningún movimiento de mujeres me defienda". También dijo que "si la sociedad no está de acuerdo, puedo jubilarme y dedicarme a lo personal", sentencio.

para todos. Carrió, aliada clave del gobierno, cargó contra Macri, parte de sus políticas, jueces y funcionarios.

Un beneficio que podría caerse

Casi 100 diputados perderían el beneficio si se aprueba alguno de los tres proyectos que tiene Cambiemos para terminar con lo que el bloque considera un "sobresueldo" y que plantean eliminar los tickets aéreos para los legisladores que representan a la Capital Federal (25) y Buenos Aires (70), aunque serían compensados por viáticos. El Estado ahorraría unos $20 millones. Hoy cada legislador tiene 40 pasajes para cambiar por dinero por mes, a razón de 20 tramos aéreos a $1.350 cada uno y 20 terrestres a $650, de acuerdo con valores actualizados, el año pasado, lo que equivale a $480.000 al año.