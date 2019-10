Macri no pudo pero resistió la crisis con buen caudal de votos

"Gracias" se leía a espaldas del presidente y candidato de la reelección de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, cuando pasadas las 22.30 subió al escenario del búnker en Costa Salguero a agradecerle a su gente y a reconocer que había invitado "al presidente electo Alberto Fernández" a desayunar hoy con él en Casa Rosada. "Tiene que comenzar una transición ordenada", remarcó al referirse a quien lo acababa de vencer en las urnas. Y luego, junto al candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, repitió varias veces que quería agradecer.

Primero dijo que lo hizo "de corazón" a los argentinos que lo habían acompañado con su voto apostando "al cambio". Luego agradeció también a los que no lo votaron, a los que fiscalizaron; a su vicepresidenta, Gabriela Michetti sobre quien reconoció que se le había perdido en el camino (subió finalmente a saludarlo al concluir el discurso). Le agradeció también a su mujer y a su familia, y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, "reelecto en primera vuelta", remarcó.

Sumó en los agradecimientos a la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, sobre quien aseguró que había puesto "la vara alta en la provincia" y seguiría comprometida políticamente a pesar de haber perdido ayer. Y de este modo, Macri se hizo eco sobre lo que ella misma había dicho minutos antes, con un tono casi angelical, y en el mismo escenario: "Mi lugar era y es de servicio. Las urnas no matan los sueños. Sigo lista para defender todo lo que hemos logrado estos años", había dicho Vidal.

Macri también habló de tener un sueño durante su alocución. "Sueño con un proyecto común" de país y convertirme en una "oposición sana, constructiva y responsable". Y cerró con un "Argentina nos necesita a todos" y envuelto en un acalorado "¡Mauricio, Mauricio!" de su público.

Pero a pesar del fervor, no pudo. A pesar de haber dejado de gobernar y dedicarse a la campaña con un tour de 30 marchas "Sí se puede", Macri no pudo dar vuelta la elección tal como había ilusionado a sus votantes.

A Macri le quedan 44 días de transición hasta dejar la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, pero ya tiene una deuda importante con los sectores populares, los trabajadores y las mujeres. Deja un dramático patrimonio a lo largo y ancho del país: cierre de empresas, desocupación y hambre, fuga de capitales, arcas del Banco Central casi vacías y políticas represivas. Además, durante su gestión se arrasó con derechos como la negativa al aborto legal y seguro. A pesar de eso ayer, no perdió por paliza, cosechó un nada despreciable 40 por ciento y se abrieron varias preguntas. ¿Qué pasará a partir de ahora con el dólar? ¿Y con la deuda? ¿Los votos de Macri le permitirán convertirse en jefe de la oposición o ese lugar lo ocupará otro u otra líder de Cambiemos? Y, finalmente, qué pasará con las grandes mayorías maltratadas de este país?

La hora de los números

Ayer desde temprano comenzó la pelea por la hora en que se darían a conocer los datos provisorios oficiales. Y hubo de todo. Macri, quien pretendía que estas fueran las elecciones más populosas desde 1983 cuando con Raúl Alfonsín el país recuperó la democracia, al ir a votar habló del "récord" de argentinos que se acercaron a las urnas en el exterior y pidió "tranquilidad". Pero el jefe de su Gabinete, Marcos Peña, se la jugó entero al decir que había que esperar hasta el escrutinio definitivo (unos diez días, nada menos). A eso se sumaron tuits, como el de Jorge Rial, quien en horas del mediodía arriesgó un resultado de 51 por ciento que daba ganador a Alberto Fernández por sobre un 34 por ciento de Macri. Y si eso no era ya poco serio también escribió un tuit la diputada oficialista Elisa Carrió, quien había aventurado a principios de mes la estrategia exitista de salir a las 18 diciendo que Cambiemos ganaba. Y casi desde el delirio sólo ella cumplió: "Victoria en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Viva Horacio Rodríguez Larreta! ¡Viva Mauricio Macri!", dijo Lilita.

El ánimo del Frente de Todos al cierre del escrutinio era festivo en los búnkers y Alberto Fernández se mostraba exultante por la tele, brindando en la intimidad. De Macri ni noticias. Faltaban tres horas para llegar a las 21, anticipada por el ministro del interior Rogelio Frigerio para lanzar los primeros números.

Pero antes de eso comenzaron a conocerse las cifras del escrutinio en Santa Fe. Todo indicaba que ganaba el macrismo por más de un punto. Las caras del Frente de Todos comenzaron a derretirse como una vela ante un posible ballottage. No era para menos, es sabido que esta provincia, tanto como Buenos Aires y Córdoba son los distritos claves en las elecciones nacionales. El temor comenzó a expandirse por los celulares y los medios.

Hasta que salió Frigerio a la hora señalada y los que se habían quedado sin aire volvieron a respirar. Alberto Fernández superaba el 47 por ciento, mientras que el presidente superaba los 40. No había dudas, la gran ayuda la había aportado provincia de Buenos Aires con un resultado arrollador del candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kiciloff, quien dejó atrás a la actual gobernadora María Eugenia Vidal por 52,17 a 38,51 cuando estaban prácticamente el 93 por ciento de las mesas escrutadas.

Macri no pudo a pesar de sus discursos plagados de miedo. Su afán era que el Frente de Todos no alcanzara el 45 por ciento e ir a segunda vuelta. No pudo, pero hay reconocer: no sabe bailar, no sabe hablar fluidamente inglés, para muchos que votaron ayer tampoco sabe gobernar para las mayorías pero sí es ducho para sobrenadar en la crisis que supo conseguir y lograr un fuerte caudal de votos. No disimuló cierta alegría cuando lejos de replegarse dijo desde su búnker: "Esto recién comienza y, como les prometí, más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en los que creemos".