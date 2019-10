"Basta, hasta que llegaron", dijo ayer el presidente Mauricio Macri en alusión al kirchnerismo, al apuntar que la "verdadera fuerza la tenemos nosotros, los que nos levantamos todos los días temprano para salir a trabajar y sacar el país adelante". Luego, miles de banderas argentinas se agitaron en su apoyo, en plena avenida Luro de Mar del Plata, en un acto del "Sí se puede".

Macri, que va por su reelección como candidato a presidente del frente Juntos por el Cambio, pidió ayer "no caer en las falsas promesas de aquellos que nos defraudaron" y convocó a su electorado a "cuidar el voto" en los comicios del domingo próximo.

Macri encabezó en Mar del Plata la penúltima marcha del "Sí se puede", una modalidad proselitista con la que recorrió el país tras las Paso del 11 de agosto.

Durante el acto, el mandatario estuvo junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, y la gobernadora María Eugenia Vidal, entre otros referentes de Juntos por el Cambio.

La primera referencia que hizo Macri fue al partido entre River Plate y Boca Juniors que se disputó ayer por la Copa Libertadores, y por el que destacó el comportamiento de la hinchada boquense debido a que, dijo, "se demostró que los argentinos cada día estamos más comprometidos con vivir en paz".

Sostuvo que junto a su electorado "despertaron juntos" y "levantaron la voz para decir bien fuerte 'basta, hasta acá llegaron'", en una alusión al kirchnerismo.

En esa línea, Macri llamó a "no caer de vuelta en las falsas promesas de aquellos que tantas veces nos defraudaron", además de repudiar los "abusos y privilegios" que atribuyó a la oposición y que, subrayó, "defienden con mentiras y patotas".

"Todo esto que sentimos es sano", dijo y prometió: "Lo que falta lo vamos a hacer, pero lo que tenemos nos permite soñar con un futuro ilimitado".

Respecto de la elección del domingo Macri consideró que en Juntos por el Cambio estuvieron un "poquito distraídos" en las Paso de agosto, razón por la cual pidió "fiscalizar y cuidar el voto".

A su turno, Vidal hizo foco en el kirchnerismo y alertó a los presentes: "Miren si los que hicieron que perdieran sus puestos de trabajo en 2015 se los van a devolver ahora. No crean en espejismos".

Además, se dirigió a quienes llevaban carteles con su nombre y les aclaró que "este camino que empezamos no se termina acá; de al lado de ustedes a mí no me mueve nadie".

Del acto participaron también el vicegobernador Daniel Salvador; el candidato a intendente local, Guillermo Montenegro y el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.