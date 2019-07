Macri: "Merecimos ganar el partido con Brasil"

El presidente Mauricio Macri afirmó que el seleccionado de fútbol argentino "mereció ganar" el partido con Brasil por las semifinales de la reciente Copa América pero "no tuvo suerte", y dijo que le "pareció extraño" como reaccionó Lionel Messi contra la Conmebol por supuestos fallos desfavorables.

"Me pareció extraño, entiendo claramente que los penales pueden haber sido penales", sostuvo sobre Messi, quien criticó duramente a la Conmebol e incluso habló de supuesta "corrupción" y dijo que el torneo había sido "organizado para Brasil".

Según Macri, quien dio una entrevista a la CNN, "merecimos ganar ese partido que jugamos igual o mejor que Brasil. No tuvimos suerte".

No obstante, reivindicó al capitán del seleccionado nacional: "Soy un defensor incondicional de Messi y agradecido de que vista la camiseta argentina. Sin él no hubiéramos tenido esas finales (de varios torneos, entre ellos el Mundial 2014 en Brasil); hay que tener suerte a veces, a veces no se te da, me parece que es así...pasan estas cosas", concluyó.