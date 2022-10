Macri: "Me parte el alma ver el éxodo de jóvenes argentinos"

El ex presidente compartió un mensaje en las redes sociales en donde pidió a los jóvenes que se queden porque viene la "esperanza"

El ex presidente Mauricio Macri parece haber activado el “modo campaña” pensando en las elecciones 2023 y desde sus redes sociales volvió a dejar un mensaje pensando en las urnas. En su posteo de ayer, habló del “éxodo” de jóvenes que dejan el país por culpa del populismo y pidió que no se vayan, ya que “los necesitamos ya que hay esperanza” para lo que viene, afirmó.

En un posteo desde su cuenta de Twitter y de Instagram, el ex presidente publicó un mensaje acompañado de una imagen del aeropuerto de Ezeiza. “Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas”, expresó Macri.

Bullrich pidió "no hablar más" sobre si Macri será candidato

“Quiero decirles a todos ellos que ahora mismo están proyectando irse, que los necesitamos y que hay esperanza”, remarcó en su mensaje el líder del PRO. En paralelo, volvió a ponerse el “Chip 2023” y lanzó un mensaje de cara a las elecciones: “El año que viene se producirá un cambio muy profundo”, señaló.

“Con dolor, millones de argentinos comprendieron que el camino del populismo recorrido hasta acá solo nos puede llevar a más retraso, más pobreza, más mafias, más divisiones, y a una agonía desesperanzada como Nación que ve perder todos sus sueños y también a sus hijos”, manifestó el ex presidente desde sus redes sociales.

Por lo tanto, consideró que “la gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro”, en tanto que “se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda. Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos”, agregó.

Por eso insistió en su mensaje a los jóvenes que “le den al país una oportunidad más” para que “los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina”, indicó este domingo.

Vidal se anota

Por su parte, la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal reveló que se está “preparando” para ser candidata a presidenta en las elecciones del año próximo y contó que por tal motivo está “recorriendo el país”.

“Ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta”, contó la legisladora. Y ahondó más en su deseo: “Siento que después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires cuatro años, después de haber sido vicejefa de Gobierno en la Ciudad junto a Mauricio Macri, de estar en áreas donde siempre hubo emergencias y problemas complejos. Después de todo eso, siento que mi próxima parada me gustaría que fuera ahí”.

“Estoy recorriendo todo el país y estoy preparándome para eso”, señaló la ex mandataria provincial, aunque remarcó: “Mi candidatura no está por delante del proyecto de Juntos por el Cambio”.

“Si yo siento que puedo competir en una Paso y que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar, si no voy a poner todo eso a disposición de que se de la mejor discusión interna”, subrayó.

En ese marco, la ex gobernadora bonaerense precisó: “Lo más importante no es que María Eugenia Vidal sea presidenta el año que viene, si no que Juntos por el Cambio gane la elección”.

“Estoy convencida de que no hay un presidente o presidenta que sola pueda sacar la Argentina adelante. Acá se necesita una generación de dirigentes comprometidos”, argumentó.