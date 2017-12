Macri: "Lo que hicimos hasta acá es extraordinario"

El presidente Mauricio Macri destacó hoy, al cumplirse dos años del inicio de su gestión, que lo realizado hasta el momento "es extraordinario", y sostuvo que, si bien sabe que el país sube "por un camino empinado" y que eso "es difícil", el recorrido realizado corrobora que "es posible cambiar" y permite "tener esperanza".

"Sé que estamos subiendo por un camino empinado. Sabemos, como desde el primer día, que es difícil. Pero lo que hicimos hasta acá es extraordinario. Dejamos atrás el pasado, nos permitimos tener esperanza, comprobamos que es posible cambiar", aseveró el mandatario en un mensaje difundido hoy a través de las redes sociales.

En ese marco, el Presidente convocó a seguir adelante porque -indicó- "lo que nos espera es espectacular", instó a "no aflojar" y expresó su agradecimiento a todos los argentinos. "Si hoy fuera posible, iría a saludarlos y a agradecer a cada uno. Iría casa por casa, para escuchar lo que tienen para decirme", aseveró el mandatario en un texto difundido por medio de su cuenta oficial en Twitter y Facebook.

Embed

En ese contexto, dijo que "valoraría a los que apoyan el cambio", y que también "comprendería a los que están enojados, a los que que creen y a los que están angustiados".

Por otro lado, recordó que, al momento de asumir la Presidencia, el 10 de diciembre de 2015, hace exactamente dos años, sentía que "esa aventura fenomenal" que emprendía junto a los argentinos "iba a ser posible si permanecíamos juntos, empujando en la misma dirección, con la perseverancia que requieren en la vida los cambios realmente importantes".

"Y siempre estuvimos juntos. Dos años después de aquella foto, tengo mi corazón ocupado por la gratitud inmensa que merecen todos los argentinos. Nunca dejé de visitar a las familias de todo el país para escuchar de manera directa y en sus propias palabras las cosas que piensan y sienten", expresó el Presidente.

De esta forma, hizo referencia a una imagen que conserva sobre su escritorio que -contó- "es la foto que me sacaron con la banda presidencial el 10 de diciembre del 2015, apenas un rato después de asumir". "En esa imagen estoy sonriente, tranquilo, feliz. Entendía en ese momento -creo que todos lo hacíamos- que no iba a ser fácil la tarea que teníamos por delante. Pero estaba sereno. Tenía la confianza de los que saben que no están solos", indicó. En tanto, al concluir el texto, el presidente Mauricio Macri expresó: "Por eso, hoy quiero abrazarlos y decirles: Vamos, sigamos adelante porque lo que nos espera es espectacular! Gracias argentinos. Gracias. No aflojemos!".