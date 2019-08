El presidente Mauricio Macri realizó ayer una evaluación del resultado electoral, no hizo ningún tipo de autocrítica por la derrota en las Paso y culpó al Frente de Todos por la mala reacción de los mercados, que conjugó escapada del dólar, suba del riesgo país y derrumbe bursátil.

"El mundo económico no confía en el kirchnerismo", enfatizó el presidente, quien el domingo cayó derrotado por más de 15 puntos por la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Con este resultado, Macri en vez auscultar las debilidades que llevaron al oficialismo a perder la elección, le reclamó a la principal alternativa opositora respuestas por el mal día de los mercados y dijo que deberían "hacer autocrítica y resolverlo".

"No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina", insistió Macri, quien estuvo acompañado por el candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto.

"Si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección el problema va a estar. Esto (por la devaluación de ayer) es una muestra de lo que va a pasar. Por el pasado hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en el país. Es tremendo lo que puede pasar", dijo el presidente.

El presidente, quien respondió a preguntas durante más de media hora en el Salón de los Pueblos Originarios, insistió en apuntar contra el kirchnerismo por la respuesta de los mercados, al destacar que "tiene muchísimas más responsabilidad que antes del domingo" porque "es un momento complejo sobre una economía que ya venía muy dañada, y dilapidaron la confianza en sus doce años de gobierno".

"Las cosas así no van a mejorar, las dudas sobre la economía vienen porque ellos no despiertan confianza: el problema mayor que hoy tenemos los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo", afirmó.

Remarcó Macri que el propio Frente de Todos debería "hacer autocrítica y resolverlo", porque "el mundo económico no les tiene confianza. Ahora tienen que recuperarla porque esto nos daña a todos los argentinos".

"Tienen que trabajar ellos para que tengamos una elección más normal y yo como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil, porque ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes, porque por eso sucedió lo de hoy en los mercados", expresó al referirse a la suba de las variables.

El presidente afirmó que el gobierno todavía tiene "muchas más cosas para mostrar, proponer, debatir y hacer", y se mostró confiado en poder revertir el resultado de las Paso en las próximas elecciones de octubre, que serán "una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa".

Macri también negó que esté analizando la posibilidad de realizar cambios en el gabinete nacional.

Mensajes

Más adelante, consideró que "toda elección es un mensaje y nosotros lo escuchamos", expresó el presidente, quien sostuvo: "Los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada por el proceso duro económico de estos tres años y medio, a partir de la herencia que recibimos, que fue realmente muy difícil".

Acerca del impacto que tuvo ayer el resultado de las Paso del domingo en el plano económico y en los mercados, Macri admitió que "hemos tenido un día muy malo; hoy estamos más pobres que antes de las Paso, nos ha pegado muy fuerte el aumento del dólar con todas las consecuencias que eso tiene, como todo lo sabemos".

"Estamos gobernando, y lo hemos hecho en situaciones peores", aseveró, y tras puntualizar que "nos hacemos cargo de las dificultades que generaron estas Paso", dijo que dio instrucciones "al equipo económico para que prepare todas las medidas necesarias para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea para que el proceso electoral no castigue aún más a los argentinos".

Pichetto también se mostró convencido en la posibilidad de remontar el resultado adverso de las Paso y dijo que en octubre está la "verdadera elección", que la del domingo "no definió nada".