Macri: "La marcha es desde el corazón, acá no hay choripán"

“La gente salió a la calle pidiéndonos que nos aflojemos, ellos me empujaron y salió la marcha, pero con el corazón, no hay colectivos ni choripán y nadie los lleva”, dijo ayer el presidente Mauricio Macri en Corrientes, donde protagonizó una de sus marchas del “Sí se puede” y que hoy tendrá un concentración clave en el Obelisco porteño (ver aparte).

Dijo además que los argentinos tienen que “optar por ser protagonistas, no someterse al político que dé un plan para sobrevivír”.

“Que no me obliguen a marchar a tal acto, que no me obliguen a decir lo que no quiero decir. Hace cuatro años dijimos vamos a ser parte de la solución, no del problema”, resaltó Macri, que busca su reelección por Juntos por el Cambio”.

En el acto, que se realizó al atardecer de ayer en la costanera correntina, el presidente estuvo acompañado por el gobernador Gustavo Valdés, integrantes del gabinete nacional y su esposa Juliana Awada.

Macri afirmó que “la Argentina va crecer y dejar atrás tantos años de frustraciones y mentiras”, a la vez que instó una vez más a “construir juntos el país, con trabajo para todos los argentinos”.

En ese marco, el gobernador Valdés agradeció al jefe de Estado “haber devuelto el orgullo al federalismo argentino” y las obras y recursos que llegaron a Corrientes en su gestión, tras haber sido “ninguneados” por el gobierno anterior.

“Nos une querer cuidar la democracia, la honestidad, la libertad, construir y no destruir, un futuro mejor para nuestros hijos, nos une nunca bajar los brazos. Nunca”, remarcó en su discurso.

Por otra parte, el presidente reconoció que “tuvimos el último año y medio muy duro, pero los escuché y en el futuro el foco estará puesto en el alivio, la Argentina va crecer y dejar atrás tantos años de frustraciones y mentiras”.

“No son palabras, son hechos reales porque podemos esperar vivir mejor, con más rutas, aviones que traen cada vez más turistas como a los esteros del Iberá, que ahora son más conocidos en el mundo, como el Chamamé que bailaron todos los líderes del mundo en el G20”, expresó y fue aplaudido por la multitud. Sobre el final del discurso, visualizó a los jinetes que se acercaban al escenario, en representación de la Sociedad Rural y afirmó en tono de humor que “los caballos vinieron a visitar al gato”.

Finalmente, expresó que “lo importante es defender los valores del respeto, la verdad, la cultura del trabajo, cuidar la familia, recuperar la frontera con el trabajo duro contra el narcotráfico, para echarlos de la Argentina” y se manifestó una vez más, a favor de las dos vidas.

“Debemos tener ganas de luchar por los sueños que uno tiene, lo más lindo que hay es no resignarse. Este es un país maravilloso”, concluyó el presidente Mauricio Macri.

Por su parte, el gobernador Valdés, le agradeció al jefe de Estado, el federalismo de su gestión y las obras y recursos para Corrientes.

“Durante mucho tiempo los correntinos fuimos ninguneados por el Gobierno nacional”, criticó el gobernador.

Una inyección de optimismo en el Obelisco

El presidente Mauricio Macri encabezará hoy la denominada “marcha del millón” en el Obelisco porteño, con la que el frente Juntos por el Cambio apuesta a desplegar una demostración de fuerza en el último tramo de la campaña electoral rumbo a la general del 27 de octubre.

La convocatoria fue realizada por el propio jefe del Estado desde sus redes sociales y busca ser la de mayor de las 30 marchas del “Si, se puede” que el frente oficialista lleva adelante en todo el país para revertir la derrota de las Paso.

“Hay que transformar en acción toda la energía”, dice el llamado de Macri a sus seguidores. El acto comenzará a las 17 desde un palco en la avenida 9 de Julio y el presidente Macri estará escoltado por su compañero de fórmula, Miguel Pichetto; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada Elisa Carrió. La idea es que el presidente sea el único orador.