"No queremos más mentiras, no queremos más decir que las cosas son gratis y después nos encontramos con que tenemos que levantar una deuda de años. Cuesta, pero lo vamos a hacer", dijo el presidente. Sostuvo además que "hoy (las obras) son hasta 40 por ciento más baratas de lo que salían con el gobierno anterior" y que estas obras "ya no son más sinónimo de corrupción , ahora son esperanza, son alegría".