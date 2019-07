Con el objetivo de unificar discurso, definir la estrategia de cara a las próximas elecciones y entonar a la tropa, el oficialismo realizó ayer en Parque Norte, en la Capital Federal, su primer encuentro nacional desde que se conformó el frente Juntos por el Cambio, que lleva como precandidato a presidente a Mauricio Macri y al peronista Miguel Pichetto como vice. En ese marco, el jefe del Estado enfatizó: "Estamos listos para gobernar cuatro años más".

A un mes de las Paso (11 de agosto próximo), más de 400 dirigentes del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) confluyeron en el salón Ombú del predio. Y, frente a más de 400 personas, Macri arengó: "Necesito que ustedes salgan a convencer a aquellos que dudan".

"Hace cuatro años recibimos un país devastado, pero hoy estamos listos para gobernar por otros cuatro más", indicó el primer mandatario, al tiempo que destacó que, desde 2015, "la Argentina logró romper el aislamiento internacional" en el que se encontraba.

También recordó al fallecido ex presidente Fernando de la Rúa (ver página 11) y dijo que se debe "comparar" cómo creció la dirigencia de la coalición gobernante en los últimos años. "Me iba a dormir pensando en cómo no caer en una crisis como la de 2001", reconoció.

El presidente también aseguró que 2018 "fue el peor año", en función de los problemas que debió afrontar su administración, y ponderó el rol que en esos meses tuvo su compañero de fórmula en el Senado nacional para actuar "con responsabilidad y patriotismo". Por eso resaltó: "Es algo que valoramos mucho".

"Espero que, por más que haya sido un año duro, tengamos la fuerza para poner a la Argentina en marcha", declaró Macri en el cierre de su discurso. Y pidió seguir "rompiendo barreras para no volver al país que estaba afuera del mundo".

Previamente, Pichetto había considerado "un orgullo y un compromiso" su designación como precandidato a vice y advirtió que en las elecciones se deberá optar por "una propuesta democrática para grandes transformaciones" o "una Argentina autoritaria y cerrada que no comercializa con el mundo".

Blanco directo

Luego, Pichetto fustigó al precandidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, al señalar que "no se enteró de que matan gente en Venezuela" y acusarlo de defender a "un régimen sangriento".

"Esta fuerza política es el presente y el futuro de la Argentina. Estar al lado de él (por Macri) es un orgullo y un compromiso, y espero estar a la altura de las circunstancias para actuar con su gobierno y con la Argentina", expresó el senador respecto del presidente, que lo escuchaba en el escenario.

Pichetto, quien se declaró "un hombre leal" a Macri, aseveró que se trata de "una elección bisagra en el país, porque se definirán los próximos años y estará en juego una visión de la Argentina en el mundo".

También subrayó que lo que se definirá en las urnas "es una propuesta democrática para grandes transformaciones que el país necesita o la vuelta a acciones de perfil autoritario". Luego elogió el reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE).

Antes de las palabras de Macri y Pichetto habían brindado sus discursos algunos de los hombres con más influencia dentro del armado: el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el consultor ecuatoriano —a cargo de la campaña— Jaime Durán Barba (ver aparte).

La apertura del evento estuvo a cargo del titular del PRO, Humberto Schiavoni; su par de la CC, Maximiliano Ferraro, y el dirigente radical José Cano.

Sobre el cierre, el gobernador de Mendoza y jefe de la UCR nacional, el radical Alfredo Cornejo, consideró que la elección general de octubre "es la más importante" desde la de 1983, cuando ganó Raúl Alfonsín, tras la dictadura cívico-militar.

"Es una elección bisagra", afirmó Cornejo, quien concluyó: "En octubre serán más de la mitad de los argentinos los que quieran que este modelo continúe por otros cuatro años".

binomio. Pichetto y Macri encabezaron en Parque Norte el primer encuentro del flamante frente.