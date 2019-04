La escapada del dólar, la fuerte caída en los mercados y la disparada del riesgo país no fueron precisamente el mejor de los escenarios para recibir en Venado Tuerto al presidente, Mauricio Macri, que aseguró que "el mundo duda y aumenta el riesgo país" ante las elecciones presidenciales de octubre, pero aseguró que ese temor "es equivocado, infundado, Argentina no va a volver atrás".

Macri llego al aeródromo de Venado Tuerto alrededor de las 10.30 horas de ayer en un marco de caos organizativo. De hecho los periodistas de la región no pudieron ingresar al aeródromo porque no figuraban en una lista a la que había que anotarse de antemano. A todos se los paraba en el cruce de la ruta 33 con el aeródromo Tomás B. Kenny; a unos cuatro kilómetros. Incluso el propio candidato a intendente de Cambiemos por Venado Tuerto, Daniel Facendini, fue demorado en el lugar y culpó de esa situación a una interna partidaria con la concejala macrista Viviana Downes.

El presidente tuvo una agenda improvisada y cambiante por momentos ya que en un primer momento iba a visitar un frigorífico de la localidad de Hughes, a unos 70 kilómetros de Venado, cuando _según aseguran allegados_ descubrieron que ese establecimiento cárnico, Black Bamboo Enterprises, no había acordado con el gobierno para ingresar al programa de Precios Esenciales. En cambio visitó la estancia Santa Isabel ubicada en el paraje Santa Emilia en el distrito de Elortondo para charlar con tamberos de la zona.

Desde el aeródromo fue hasta un barrio venadense ubicado en la parte norte de la ciudad. De hecho aterrizó su helicóptero en el predio que el populoso club Avellaneda tiene en esa zona. Allí mantuvo un breve contacto con algunas personas y luego fue hasta una fábrica de aberturas. Fue llamativa la poca presencia de personas cerca del presidente ya que apenas un puñado pugnó por sacarse una foto y algunos hasta le hablaron de fútbol; específicamente de Boca Juniors.

"Hoy el mundo duda y aumenta el riesgo país", dijo el primer mandatario, y agregó que el temor de los mercados "es equivocado, infundado, Argentina no va a volver atrás". Esa alusión estuvo dirigida a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien marcha primera cómodamente en las encuestas y a pocos puntos de ganar las elecciones (en caso de presentarse ya que aún no lo hizo) en primera vuelta si el candidato es Mauricio Macri quien aseguró que por pocos puntos pero le va a ganar.

Sobre la crisis actual dijo que "no hay atajos, no hay soluciones mágicas", y advirtió que si se sigue "creyendo que la luz podía ser gratis, nos va a pasar lo que nos pasó. Estamos invadidos por el proceso electoral y hay palos en la rueda", dijo sin dar precisiones acerca de quién le pone palos en la rueda a su gestión.

En declaraciones a LT29, Macri destacó que "por primera vez después de décadas, estamos atacando los problemas de fondo que provoca la inflación", dijo y agregó que "hay que acabar con la cultura de la viveza, de sacar ventaja. A las personas que tienen planes Trabajar se les dan herramientas para que puedan ser protagonistas".

Macri destacó la política de exportaciones de su gobierno, de la que dijo que "está siendo un éxito".

"No se para de exportar" a lugares como China, Corea y Japón, destacó el presidente, al tiempo que mostró su satisfacción con la apertura de "unos 170 mercados nuevos". También indicó que "lentamente se está saliendo de la recesión" y aseveró que "la cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte".