El presidente Mauricio Macri defendió hoy el cobro extra a los usuarios de gas para compensar las empresas al sostener que el servicio tiene un costo y que la tarifa de la energía "hay que pagarla".

"Soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada y asumir que ahora cuesta y que hay que pagarla, en España es carísima", afirmó el presidente en declaraciones formuladas en Radio M de Olavarría.

En ese sentido, el mandatario indicó que "aquello que te regalan a la larga te va a costar".

"Me duele en el alma cada aumento porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes a los argentinos. Pero no les puedo mentir: no me eligieron para que les mienta, sino para que los guíe al futuro", indicó.