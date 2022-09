Macri dijo que jugará para el que "garantice el cambio" en la interna del PRO

El ex presidente también habló de "el fin del populismo" en la Argentina y pronosticó que el año próximo JxC gobernará el país

El ex jefe del Estado envió un mensaje interno al PRO.

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que en una interna entre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , y la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich , terminará apoyando a aquel que “garantice el cambio” .

“Hoy, mi trabajo es ayudarlos a crecer y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, voy a jugar. Si no estoy seguro de que hay una marcada diferencia, no voy a pedir el voto por uno. Creo en la sabiduría de la gente”, subrayó Macri en una entrevista concedida al diario ABC de España.