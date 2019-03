"Lo que hizo mi padre era un delito, él formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo", dijo ayer el presidente Mauricio Macri en una entrevista que realizó en exclusiva con Luis Majul y que fue emitida anoche en el programa La Cornisa. Pero hubo más, aseguró que el país "no tiene moneda", que "este año la inflación va a ser más baja" y que Cristina Kirchner "no está bien y niega la realidad".

Enfático, hiperactivo y verborrágico, se mostró el mandatario en la entrevista televisiva en la cual aseguró: "No prometí pobreza cero", justamente su slogan de campaña más reiterado. "Vamos a tener la misma pobreza que recibimos pero distinta: sin cepo, no hay más tarifas que no pagan los servicios, íbamos a Venezuela".

Ante la evidente aceleración de los precios Macri admitió: "Fuimos demasiado optimistas con la inflación mientras convencíamos a la gente de que los argentinos no podíamos gastar más de lo que se tiene".

En ese contexto vaticinó que este año "la inflación va a ser más baja que la de 2018".

De todas formas, ante la posibilidad de modificar algo de lo realizado en su gestión indicó que no plantearía "metas de inflación tan ambiciosas".

Macri volvió a apelar al apoyo político a través del voto para las próximas elecciones. "El mundo está esperando que reconfirmemos el camino que hemos tomado" y recalcó la apertura de los mercados y el respaldo internacional como el del Fondo Monetario Internacional y del G-20.

Interpelado sobre el impacto de la recesión en la vida cotidiana de los argentinos Macri afirmó: "No soy de negar la realidad, pero hay que mirar lo que conseguimos, estábamos sin energía y con una matriz destruida y vamos a llegar a ser potencia mundial, así la energía va a ser más barata", agregó para justificar los tarifazos.

Sobre ese tema volvió a depositar la responsabilidad sobre los usuarios. "Les mostramos cómo bajar el consumo, pero no logramos que lo hagan", dijo y aseguró que los precios del gas y la electricidad en el país "valen la mitad que en otros lugares, como Brasil o Chile".

"Lo que estamos viviendo duele, cuesta", dijo Macri tratando de empatizar con los argentinos que no llegan a fin de mes y sin admitir responsabilidades sobre eso. "Era un país que vivía gastando más de lo que tenía. Eso nos dio una aparente calidad de vida", aseguró el jefe de Estado.

El primer mandatario insistió en que el camino recorrido por su gobierno dejó al país mejor posicionado que antes. "Lo siento más que ninguno, porque me hago cargo. Los veo en cada casa, en las empresas, en los comercios, sé que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, sé lo que empezó a pasar en la Argentina en marzo pasado", dijo y agregó: "Admito todos los errores de diagnóstico, pero digo que hoy estamos mejor parados como sociedad que en 2015".

Franco, el Correo y la Justicia

Consultado sobre la figura de Franco Macri, su padre recientemente fallecido, el presidente dijo sentirse "orgulloso" de ser su hijo y que de ninguna manera siente "vergüenza" de ello.

Respecto a la causa del Correo donde él y su familia están vinculados aseguró que "hay una justicia independiente" y por eso "se puede investigar a la familia presidencial en tiempo real". Y se mostró sereno al respecto: "Estoy tranquilo, no tengo miedo de ir preso".

El líder de Cambiemos fue muy duro con Cristina Kirchner, al asegurar que la ex jefa de Estado y eventual rival en las próximas elecciones, "no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo", en referencia a las causas judiciales que involucran tanto a Máximo como a Florencia Kirchner.

Pero fue mucho más allá: "Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad", y le echa la culpa a los demás de lo que hizo o no hizo. No ayuda con sus visiones arbitrarias de realismo mágico", agregó.

El presidente se mostró molesto cuando fue consultado sobre la posible candidatura de Roberto Lavagna. "No me interesa, quiero hablar de cosas importantes", dijo.

Ante la insistencia sobre la cuestión remarcó que el ex ministro de Economía debería "tener más humildad, porque estuvo en todos los gobiernos anteriores y hacer una autocrítica". Y le cuestionó "la renegociación de la deuda que fue malísima". También recordó que "fue quien puso las retenciones al campo" y durante su gestión "ya venía destruyéndose el sistema energético".

En tanto, el empresario televisivo Marcelo Tinelli, recordó que "estuvo interesado en participar (en política) en Cambiemos", y aseguró que no se enojó con las críticas del conductor que, la semana pasada y en una larga entrevista radial, se definió como peronista y afirmó: «(Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto»".

"Todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también de hacerse cargo de lo que cada uno dice. Nadie lo va a castigar ni perseguir por lo que diga", dijo Macri.

En cambio, sí se mostró sorprendido por el respaldo de Tinelli a Lavagna. "La última vez que nos vimos no me había dicho eso, había dicho que estaba interesado en participar con Cambiemos. Es más, habló muchas veces con María Eugenia (Vidal) y con Horacio (Rodríguez Larreta)", en referencia a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Ciudad.

Macri confirmó que va por la reelección y que lo hace porque conducir el país es "una responsabilidad". "Yo no abandono", dijo.

Si en la compulsa presidencial resulta perdedor dijo que "respetará la decisión de los argentinos", indicó. Pero se mostró confiado en que el electorado lo acompañará."Mucha gente está remando porque cree", concluyó.

