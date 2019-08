El presidente Mauricio Macri confirmó esta tarde que mantuvo una comunicación telefónica con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y dijo que su vencedor en las Paso "se comprometió a colaborar en todo lo posible" para que el proceso electoral "afecte lo menos posible a la economía de los argentinos".

El mandatario escribió en su cuenta de Twitter luego de los anuncios económicos realizados esta mañana y de la inicial negativa del candidato del Frente de Todos a dialogar con él.

"Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos", escribió Macri en cu cuenta de Twitter.

Según tuiteó el presidente, Alberto Fernández "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".

Tras conocerse esta mañana la batería de anuncios económicos que apuntan principalmente a la clase media y a las pymes, Fernández había señalado -al ser consultado por la posibilidad de un encuentro con Macri- que "no tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces, ¿a la Argentina qué opción le queda? Yo no pienso como el presidente, que tardíamente tomó estas decisiones sin medir consecuencias fiscales y en los mercado"·

Al ser consultado por las medidas ecónomicas que anunció Macri esta mañana, el candidato a presidente del frente de Todos recalcó: "Me parece bien que congele los precios de los combustibles, que congele los precios de la canasta, en eso lo voy a ayudar. No quiero ser duro y letal en un momento difícil, yo lo entiendo, pero debe decir si va a primar la condición de presidente o la de candidato; yo ruego que prime la condición de presidente", declaró.