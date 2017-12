Macri criticó al proteccionismo en la cumbre de la OMC

El presidente Mauricio Macri defendió ayer el sistema multilateral y cuestionó al proteccionismo en el acto de inauguración de la XI Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), acompañado por sus colegas de los países del Mercosur y los delegados de los 164 miembros de la entidad multilateral.

Macri resaltó la necesidad de "construir consensos" para las negociaciones que comenzarán hoy y se extenderán hasta el miércoles en el Hotel Hilton, donde los ministros de Comercio de los miembros de la OMC buscarán alcanzar acuerdo multilaterales sobre los temas de la agenda de la conferencia.

"Para la Argentina y la región es un hecho histórico que la OMC se reúna acá, a su máximo nivel y por primera vez. Nos permite renovar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio, que nos llevará a mejorar la vida de nuestra gente", sostuvo Macri en el acto de apertura, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde agradeció especialmente a la participación en el acto inaugural de los presidentes brasileño, Michel Temer; uruguayo, Tabaré Vázquez, y paraguayo, Horacio Cartes. "Es un claro gesto de apoyo al multilateralismo y al objetivo conjunto de crear un comercio justo, basado en reglas claras," sostuvo Macri sobre la asistencia de sus colegas.

El gran objetivo del presidente argentino es que al finalizar la conferencia, el próximo miércoles, se pueda anunciar el cierre de las negociaciones de una acuerdo de asociación birregional entre el Mercosur y la Unión Europea, que se esperan tengan avances en reuniones al margen de la MC11, aprovechando que los ministros de Comercio de los países de los dos bloques están en Buenos Aires.

Ante las delegaciones de la OMC, Macri pidió trabajar "juntos a través de la mayor interconexión de nuestras economías" para promover "generación de empleo, educación de calidad innovación e inserción de las pymes en la cadena de valor".

Sobre el desarrollo de la ministerial, Macri advirtió que "coincide con una nueva etapa de la Argentina, que despierta mucho entusiasmo, porque queremos ser una Argentina confiable, productiva, sostenible e inserta en el mundo".

"Ser sede de esta conferencia y aceptar la presidencia del G20 afirman nuestra vocación por ser parte de una conversación global que mejore la calidad de vida de millones de argentinos", destacó, y consideró que la manera de hacer más eficiente el comercio "es un mundo abierto en el que todos comercialicen con todos.

Por eso, advirtió que "no es sostenible avanzar en un sistema en el que el otro es siempre el proteccionista o el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OMC, no con menos OMC", sostuvo.

El mandatario se pronunció por "el camino del consenso construido con responsabilidad con el compromiso de evitar el bloqueo, con el único fin de maximizar la defensa de nuestros intereses nacionales".

"Podemos invocar la primacía del interés nacional y esperar la próxima crisis", dijo el presidente haciendo alusión a la postura kirchnerista, "o podemos poner delante nuestros intereses compartidos y examinar qué OMC necesitamos y podemos impulsar", sostuvo.

En sintonía con los ejes del debate que las delegaciones desarrollarán desde hoy, Macri pidió "trabajar juntos para expandir los beneficios del comercio" y llamó a sentar las bases para hacer "más eficiente el comercio multilateral" y generar una "mayor seguridad social".