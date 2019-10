Macri criticó al "populismo que hipoteca el futuro"

El presidente Mauricio Macri criticó hoy a quienes quieren “poner más retenciones, más impuestos a las pymes y más impuestos a la clase media”, porque ese modelo ya se probó y “no funcionó”, y elogió a quienes quieren crecer “sin deditos que nos quieran disciplinar”, aludiendo a los gestos del candidato Alberto Fernández durante el debate presidencial.

En diálogo con LT35 Radio Mon, de Pergamino, el jefe de Estado sostuvo además que hoy “hay una cultura del poder distinta”, porque “no hay un gobierno que abusa, sino que informa y está al servicio”.

"El populismo hipoteca el futuro para que tengas un presente que se acaba, han hecho una política de Estado de ocultar absolutamente todo"

Para Macri, se trata de una gestión “que se equivoca y dice `me equivoquéԬ pero no quiere imponer una realidad que no existe, que es lo que nos ha hecho tanto daño durante tanto tiempo”.

El presidente insistió en su idea de que si bien quedan dificultades para resolver “agregarle los problemas del pasado que ya resolvimos no nos va a servir de nada”. En ese contexto, afirmó que “si uno le saca la pata de encima al campo, el campo produce más, hay más trabajo, más exportaciones, más dólares”.

Como contrapartida, sostuvo que no le gusta escuchar a quienes “quieren poner más retenciones, quieren poner más impuestos a las pymes, más impuestos a la clase media”. “Hemos logrado bajar tres puntos los impuestos de los 10 que agregó el kirchnerismo, Hay que seguir bajando y no volver atrás en lo que ya funcionó”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, Macri le habló a los pergaminenses, como antesala de la marcha del “Sí, se puede”, que encabezará esta tarde en esa ciudad bonaerense. Elogió su actitud “de querer salir adelante desde el respeto al otro, sin prepotencias, sin deditos que nos quieran disciplinar”.

Como ejemplo puso las obras en la ruta 8, que está terminando de convertirse en autopista. Macri dijo que allí hubo “168 accidentes accidentes fatales en los últimos años”. Se refirió así a “168 familias arruinadas, que nunca más la vida va ser igual porque el Estado los abandonó y no hizo una autopista que tendría que haber hecho hace muchos años”.

En cambio, expresó que “en la ruta 8 ponían un cartel y nunca se transformaba en autopista”. También opinó que las últimas gestiones “ocultaron que empobrecieron Argentina” y, consideró que “volver a ese camino nos va a enterrar”.

Finalmente, aseguró que el kirchnerismo, en sus últimos 5 años, "lo único que generó fue empleo del Estado, ni un empleo privado nuevo". Y lo contrastó con la apertura de más de 200 mercados en el exterior para los productos argentinos de los últimos años de su gestión.