Macri convoca a la UCR para negociar la fórmula presidencial

El jefe del Estado, Mauricio Macri, decidió zanjar las diferencias dentro de Cambiemos de cara a los cruciales comicios generales y les dio luz verde a sus dirigentes de mayor confianza para ofrecer abrir la fórmula presidencial y ceder el cargo de vice a la Unión Cívica Radical (UCR).

La convocatoria a un encuentro a realizar la semana próxima llegó en medio de la crisis económica y de los reclamos de dirigentes del radicalismo en pos de una mayor participación en las decisiones de la alianza oficial.

Si bien en febrero pasado el presidente analizó una eventual apertura a la UCR, la baja de Macri en las preferencias de los votantes reflotaron esa alternativa. En ese marco, en las últimas semana se potenció la posibilidad de que un radical vaya como aspirante a vice.

Al respecto, fue clave la reciente visita a la Casa Rosada del histórico operador de la UCR Enrique Coti Nosiglia, quien planteó que el primer mandatario debía rodearse de un vicepresidente radical para aplacar la interna.

El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, evaluó el planteo de Nosiglia, al tiempo que continuó despejando interrogantes sobre la reelección de Macri y echando por tierra una probable candidatura de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Es que, según Peña, abrir la fórmula presidencial permitiría garantizar el apoyo radical y aventar potenciales saltos hacia el lavagnismo (ver aparte) y, a su vez, correría del camino la opción encarnada por Vidal.

Por eso, el fin de semana pasado Peña comenzó la convocatoria a los gobernadores radicales, Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), a una cumbre programada para el lunes en Casa Rosada.

En el encuentro también estarán presentes Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio.

Al mismo tiempo, el gobierno de Macri busca adelantarse y fortalecer a los radicales que defienden la continuidad en Cambiemos, teniendo en cuenta la inminente convención nacional de la UCR (todavía sin fecha), marco en el que se escucharán las voces que proponen romper con el PRO e, incluso, avalar la candidatura presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Por su parte, Nosiglia se había reunido en días anteriores con Cornejo en Mendoza, donde repasaron provincia por provincia el estado de situación de los principales dirigentes radicales.

Reproches

"Cambiemos fue una coalición exitosa en la elección, pero no lo es a nivel gobierno. No hay ámbitos de debate de políticas públicas, no ha ocurrido. Si no es así, no tiene sentido que seamos responsables de las políticas del PRO", había advertido el fin de semana el ex ministro de Interior Federico Storani.

Paralelamente, el referente de la UCR Ricardo Alfonsín criticó fuertemente las políticas del gobierno de Macri. "El radicalismo fue el convidado de piedra. Convirtieron a Cambiemos en una escribanía", cuestionó el ex diputado nacional.

Alfonsín también explicó que, "desde el punto de vista radical, socialdemócrata, que no despolitiza la economía, las políticas de Macri no fueron las más adecuadas". Y sentenció: "El partido se calló la boca y las consecuencias las están pagando los argentinos".

Acerca de la figura radical que acompañaría a Macri en la fórmula, en el oficialismo aludieron —por lo bajo— a un gobernador o Martín Lousteau, diputado nacional (Evolución) y ex embajador en Estados Unidos.

Para Peña, no hay "fracaso"

El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, negó ayer que el gobierno de Cambiemos frente a un "fracaso económico". Y dijo que, en todo caso, el "desafío" de la coalición oficialista es "superar la historia de fracaso" del país porque, según subrayó, la administración de Mauricio Macri "no inventó la pobreza, la inflación o la desocupación" en la Argentina. El funcionario también atribuyó los problemas de la economía a una "crisis que impactó hace un año llamada sequía y a la condición de los mercados emergentes".