Macri aseguró que habrá un ballottage entre Juntos por el Cambio y Milei

Además, le dio un consejo a Milei para que no le pase lo que a él, que "a los diez minutos (algunos disputados) se fueron al bloque de enfrente".

"Tiene un enorme desafío que tiene que juntar gente que realmente presente ideas liberales puras", afirmó Macri.

Al contestar una pregunta sobre la crisis del PRO, el ex mandatario consideró que Rodríguez Larreta "se equivocó" en decidir solo sobre las elecciones porteñas.

“Cuestioné que Horacio no haya trabajado en equipo, respetando a las dos candidatas a presidenta que son Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. El se ha equivocado, se tendría que haber sentado con el partido y particularmente con ellas dos. Eso es respetar a tus rivales, el diálogo es un elemento fundamental”, dijo el ex mandatario.

"Construir no es fácil, la rivalidad, la vehemencia, los egos están. Pero yo soy un amante de la competencia. La tensión va a estar, yo confío en que no va a llegar a lugares dañinos para la coalición", indicó Macri.

Tras las críticas lanzadas al jefe de Gobierno, señaló que "en la Ciudad nunca ha habido fraude" y recordó que apoyó "la boleta electrónica porque es mucho más ágil". Sin embargo, reiteró: "Lo que cuestioné es que no haya trabajado en equipo con las otras candidatas, en eso se equivocó, en especial en no sentarse con ellas dos".

"Hemos perdido el diálogo, porque esta gente ha destruido en valor de la palabra, dentro nuestro siempre hicimos culto del diálogo", enfatizó Macri, y al hablar de los cambios que deberá realizar el próximo gobierno, evaluó que habrá que "bancarlos" contra "el ejército de orcos descarrilados que quieren conservar el queso", en obvia referencia al kirchnerismo.

"El kirchnerismo perdió la escucha de la gente y hoy estamos asistiendo definitivamente a la desaparición del peronismo-kirchnerismo en esta versión, que veremos si resurge y si resurge tendrá que ser una versión republicana y moderna, alejada de lo que es hoy", afirmó Macri.

"Estoy más convencido que nunca de que si ahora tenemos el coraje de hacer lo correcto, el futuro es nuestro”, sostuvo el ex mandatario.

En esa línea, Macri replicó la misma frase que utilizó en la presentación de su segundo libro: "Dije que como espacio somos el cambio o no somos nada. También dije que nos enfrentamos al fin del populismo".

"Hace nueve meses empecé a recorrer la Argentina. La última visita, que fue Ituzaingó, donde el diariero no me quiso dar la mano, la gente me decía que estaba arrepentida. Hace cuatro años no podíamos caminar por ahí. Después de la recorrida, me fui con la idea de que asistimos a la desaparición del peronismo-kirchnerismo", sostuvo el ex jefe de Estado.

Y agregó sobre el oficialismo: "Si resurge será en una versión republicana. En los últimos 20 años, el peronismo abrazó ideas perversas. Nos aisló del mundo y tuvo una actitud pasiva y cómplice del desarrollo del narcotráfico en el país. Nos llevó a la era de la posverdad. Esto fue muy triste y dañino".

El lunes, le interna en el partido que lidera Macri ardió tras la confirmación de Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales del PRO, de aplicar el código electoral de la ciudad de Buenos Aires para utilizar la boleta única electrónica.

La decisión golpeó de lleno a Macri que aspiraba a que su primo y ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezara la lista del PRO en la Ciudad.

De esta manera, Jorge Macri no será traccionado con la lista sábana nacional el día de los comicios, sino que competirá mano a mano con el resto de los precandidatos a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio.