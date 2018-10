Macri afirmó que el "populismo es muy tentador, pero es como una borrachera"

El presidente Mauricio Macri consideró hoy, al referirse al gobierno anterior, que "el populismo es muy tentador, pero es como una borrachera que cuando uno se levanta al otro día, se le parte la cabeza", ante una consulta en el Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.

Macri manifestó también que el aspecto más frustrante en su función actual es la de "ver a dirigentes que le mientan a la gente cuando ellos saben cuál es la verdad", dijo en ese sentido que "yo no subestimo a los argentinos", y apuntó que los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en el país "demuestran de lo que somos realmente capaces".

El presidente llamó también esta tarde a los sindicatos a "hacer cosas inteligentes" en el país, y volvió a cuestionar la legislación laboral.

"Una vez más, convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente", apuntó y aseguró que se deben "evitar las mafias que se generan alrededor".

Al cerrar el 54º Coloquio en Mar del Plata frente a cientos de empresarios en el hotel Sheraton, remarcó: "No podemos tener un costo logístico que es el doble de la región, no podemos tener métodos mafiosos".

"Si esto no cambia, cientos de miles de puestos de trabajo no se van a generar. No es una cuestión personal, limita nuestro futuro", indicó y afirmó: "Lo mismo con la legislación laboral".

Recordó que el Gobierno logró poner en marcha la ley de ART, aunque resaltó que "no alcanza".

Aseguró que se preocupa "más que ninguno en la historia" por la creación de empleo y puntualizó: "Me obsesiono todos los días".

"Me enojo cuando se dice que la pyme es buena y la empresa grande es mala", se quejó y señaló que esa consideración "es un absurdo".

De ese modo, argumentó: "El país va a crecer cuando las decenas de miles de pymes sean grandes".

El presidente vaticinó además que la Argentina será "potencia mundial" en generación y venta de energía, reconoció que los últimos meses por la crisis económica "fueron de los peores" de su vida, y agradeció a los argentinos por su "nivel de comprensión y de compromiso".