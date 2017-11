El periodista Jorge Lanata entrevistó, en su programa "Periodismo Para Todos", a Luis D'Elía. El ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social del gobierno de Néstor Kirchner afirmó que "hay una persecución judicial contra la oposición" e hizo dos polémicas comparaciones: la de Boudou con San Martín y la de él mismo con Nelson Mandela.

Abordando el tema de la detención del ex vice presidente Amado Boudou, el piquetero aclaró que no está de acuerdo con el proceso. "(Boudou) Le expropió a los banqueros de este país las Afjp". Luego, continuó con una comparación por demás de polémica: "A San Martín también lo acusaron de corrupción".

Respecto al primer punto, D'Elía afirmó: "Hay una decisión firme de Macri de usar la Justicia como fuerza de choque. No hay argumentos legales para detenerme, pero estoy convencido de que voy a ir preso".

Sobre el final, y ante la consulta de Lanata ante la posibilidad de quedar preso. D'Elía se manifestó con una particular comparación: "Un gran amigo mío me dijo que si me toca ser Mandela, que sea Mandela".

