El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseguró ayer que desconoce "por qué molesta tanto querer que el Poder Judicial corrija las cosas que se hicieron mal". Y reiteró que no ve correcto el uso de la figura de "presos políticos".

Además, el juez de Cámara aseguró que lo que está sugiriendo "es algo que se enseña cuando empieza la carrera en la Facultad de Derecho", en relación a sus declaraciones sobre la necesidad de revisar las pruebas de sentencias "basadas en testigos falsos".

"No debería generar ruido. Si el testigo arregló su declaración con alguien, esa sentencia deberá ser investigada y ver si es posible mantenerla en el tiempo o si justifica algún tipo de nulidad o de revisión ante los tribunales superiores", explicó.

Lugones también indicó que no está intentando defender a ningún preso en particular: "No es un problema de una persona. No es por el vicepresidente, es para todos. Es el tema de la correcta defensa en un juicio. Hace a la salud de las instituciones de la República".

"Quizás piensan que estoy intentando que se revise la causa de alguien. Aunque se excluya la prueba, puede haber otras pruebas de cargo que mantengan la sentencia", añadió.

Luego consideró que, aunque la Justicia pudo haber actuado de forma irregular en alguna oportunidad, no ve correcto el uso de la figura de "presos políticos".

"No veo la figura de presos políticos. Sí creo que hubo abusos en las prisiones preventivas. Eso se fue corrigiendo correctamente. No sé por qué molesta tanto que queramos que el Poder Judicial corrija las cosas que se hicieron mal", concluyó.

Días atrás, luego de asumir, Lugones había dicho que en la Argentina "no hay presos políticos" y admitió la existencia de un lawfare, por medio del cual "hubo abusos en las prisiones preventivas", situación frente a la cual consideró necesario "esclarecer si el Estado estuvo detrás de perseguir" personas de distinta opinión política.

Amistades

Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín, asumió como presidente del Consejo de la Magistratura, cargo para el que fue votado por unanimidad por los doce integrantes del organismo encargado de proponer y destituir magistrados.

Acerca de las publicaciones periodísticas que lo tildan de ser "cercano al kirchnerismo", se definió como "un viejo radical alfonsinista" y agregó: "No reniego de tener amigos K".