Luces de alerta sobre el posible impacto económico del caso de los cuadernos

El titular del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, analizó la causa de los cuadernos de las coimas y la corrupción del gobierno anterior, luego de que Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción) apuntara directamente a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa del sistema de recaudación ilegal que él mismo contribuyó a armar. Y pidió "que no se detengan las obras públicas" porque impactaría "fuertemente en el empleo".

Blanco afirmó que es "conmocionante y muy triste" ver a pares empresarios desfilar por Comodoro Py, pero al mismo tiempo destacó que es "positivo" que se revele "un esquema de corrupción" que —desde su entidad— fue denunciado.

"Espero que no se detengan (las obras públicas) porque las que están son necesarias. Tenemos un déficit de infraestructura muy grande y la verdad es que, además, impactan fuertemente en el empleo", advirtió.

De todos modos, Blanco destacó "el cambio en el sistema" de las licitaciones actuales. "Las obras se publican en internet, los que se presentan lo hacen por esa vía. Las adjudicaciones son transparentes y el costo de la obra pública bajó entre 30 y 40 por ciento", señaló.

El Foro de Convergencia Empresarial se conformó en 2014 y es un espacio que reúne a la Asociación Empresarial Argentina, dentro de la cual se encuentra Techint y la Cámara Argentina de la Construcción (ambas involucradas en el escándalo de corrupción).

Blanco dijo que dentro del foro nunca se habló de casos particulares de corrupción que involucraran a sus miembros. Pero afirmó que, a partir de lo que decida la Justicia, debatirán la exclusión de la cámara cuyo ex titular, Wagner, declaró el viernes pasado como arrepentido en la causa de los cuadernos.

Sin embargo, el empresario advirtió acerca del impacto en la economía de los escándalos de corrupción, algo que también encendió las alertas en la Casa Rosada (ver página 11) a raíz del temor de que la causa judicial por los cuadernos termine alejando inversiones y dilate la recuperación económica.

"Evidentemente, se ha resentido el clima de inversión. Toda esta turbulencia tiene su impacto y, sumado a otros factores como la sequía, que afectó la balanza comercial, y la generación de fondos para pagar impuestos, el alza de interés en Estados Unidos, es una tormenta perfecta", graficó Blanco.

También señaló que esos factores generan una recesión que, tal vez, tenga un freno el año próximo producto de las "perspectivas de inversión y de clima favorable".

vocero. Blanco amplificó la preocupación de parte del empresariado.